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أخبار » الرياضة و الملاعب

جول مورنينج.. بودولسكي يطلق صاروخ أرض جو على مرمى وست هام

06 حزيران / يونيو 2020 09:46

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الألماني لوكاس بودولسكي واحدا من أفضل أهدافه رفقة أرسنال الإنجليزي، والذى جاء في شباك وست هام يونايتد، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2012-13.

المباراة جمعت الفريقين على ملعب الامارات وانتهت بفوز الجانرز 5-1 وافتتح الألماني أهداف المدفعجية في الدقيقة 22 ، بعدما تسلم الكرة من جاك ويلشير على حدود منقطة الجزاء ليفاجئ الجميع بتسديدة مدوية بيسراه فى شباك الهامرز، ليتعادل لفريقه 1-1 بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف.

بودولسكي لعب لأرسنال 3 سنوات من 2012 وحتى 2015 وحقق معهم لقب كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2013-14.

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