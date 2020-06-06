رقم سلبى لإنتر ميلان مع عودة الدوري الإيطالي

يمتلك فريق إنتر ميلان، رقما سلبيا على مستوى الدوري الإيطالي، الذى ستعود منافسات الموسم الحالى 2019 – 2020، منه مجددا بداية من يوم 20 من شهر يونيو الجارى، بعد توقف طويل، دام لأكثر من 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، والذى على أثره توقف النشاط الرياضى فى إيطاليا، وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن إنتر ميلان، يعد أقل فرق الدوري الإيطالي هذا الموسم، التى سجل لها اللاعبين البدلاء، برصيد هدف وحيد، جاء عن طريق اللاعب اليساندرو باستونى، فى شباك فريق ليتشي، فى شهر يناير الماضى.

واحتل النيراتزورى، المركز الـ19 وقبل الأخير، بين أندية الكالتشيو هذا الموسم، بينما يتذيل فريق سبال، بدون رصيد من الأهداف للاعبين البدلاء.

ويعد فريق أتلانتا، أكثر أندية الدوري الإيطالي، التى سجل لها اللاعبون البدلاء، برصيد 14 هدفا، وجاء هيلاس فيرونا فى المركز الثانى، بـ9 أهداف، ثم بارما 8 أهداف، لاتسيو 7 أهداف، ويوفنتوس فى المركز الخامس برصيد 6 أهداف.

وكانت رابطة أندية الكالتشيو، قد اتفقت مع الأندية على أن عودة منافسات الدوري الإيطالي، ستكون من خلال لعب المباريات المؤجلة، وهى أتلانتا مع ساسولو، هيلاس فيرونا مع كاليارى، إنتر ميلان مع سامبدوريا وتورينو مع بارما، يومى 20 و21 يونيو المقبل، على أن تنطلق منافسات الجولة 27، يوم الاثنين 22 يونيو.

ويحتل إنتر ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 54 نقطة، بينما يتصدر يوفنتوس، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.