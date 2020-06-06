تعرف على طرق علاج فرط تعرق راحة اليد

يعانى بعض الأشخاص من راحتي اليد المتعرقة ولكنها ليست علامة على العصبية، بل هي حقيقة من حقائق الحياة اليومية يمكن أن يؤثر ذلك على نوعية حياة الشخص ، مما يجعله يتجنب الابتعاد عن الأنشطة الاجتماعية وأنشطة معينة، يمكن أن يسبب عدد من المشاكل الصحية راحة اليد المتعرقة ، وكذلك انقطاع الطمث ، وهو انتقال طبيعي.

بغض النظر عن السبب ، يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية والعلاجات الطبية في التخلص من راحة اليد المتعرقة وفقا لتقرير لـ medicalnewstoday.

يمكن أن تنجم تعرق راحتي اليد عن حالات تشمل السمنة أو انقطاع الطمث أو فرط التعرق الراحي، والتعرق وظيفة حيوية تساعد الجسم على التبريد. إذا كان الجسم يتعرق عندما لا يحتاج إلى البرودة ، فإن الأطباء يعتبرون التعرق مفرطًا.

ما الذي يسبب راحة اليد المتعرقة

يمكن لعوامل مختلفة ، بما في ذلك السمنة وانقطاع الطمث ، أن تغير مقدار أو عدد مرات تعرق الجسم، يعاني بعض الأشخاص ببساطة من فرط التعرق الراحي ، وهو المصطلح الطبي لراحة اليد المتعرقة، غالبًا ما تصبح المشكلة ملحوظة في مرحلة الطفولة ، وتتحسن بعد بلوغ الشخص سن الأربعين ، وتتوقف عادةً بعد سن الستين.

وفي الوقت نفسه ، يمكن أن تكون راحة اليد المتعرقة من أعراض مشاكل صحية مختلفة. بعضها يشمل:

استخدام العقاقير الطبية ، الالتهابات ، مثل السل أو الإنتان، أمراض الغدد الصماء ، بما في ذلك مرض السكري واضطرابات الغدة الدرقية، الحالات العصبية ، بما في ذلك مرض باركنسون والسكتة الدماغية

طرق علاج تعرق راحة اليد



يمكن للشخص اتخاذ عدة خطوات في المنزل لتقليل التعرق ومع ذلك ، من المهم التوقف عن استخدام هذه الطرق إذا بدت أنها تسبب تهيجًا أو رد فعل تحسسي

استخدام مضادات التعرق فهي علاجات موضعية تأتي في العديد من نقاط القوة، ولتطبيق مضاد للعرق على اليدين بشكل صحيح:

استخدمه قبل النوم مباشرة، ضع مضاد التعرق على البشرة الجافة تمامًا، لا تغطي اليدين أبدًا بعد استخدام العلاج للمساعدة على منع التهيج.

علاجات طبيعية



استخدم الناس العديد من العلاجات العشبية لعلاج التعرق المفرط بعض هذه العلاجات الطبيعية مثل البابونج اقترح البعض الآخر أساليب مثل الوخز بالإبر ، والتنويم المغناطيسي ، وتقنيات الاسترخاء.

تتبع المحفزات



قد تؤدي الحرارة والقلق وبعض الأطعمة والمشروبات إلى التعرق، قد يكون من الجيد تدوين أي محفزات محتملة ومعرفة ما إذا كان تجنبها يساعد مثل الكافيين الموجود في الشوكولاتة وكذلك القهوة والشاي، التوابل.