فيس بوك يتيح الآن لجميع مستخدميه نقل الصور والفيديوهات لـ Google Photos

أصبح بإمكان مستخدمي فيس بوك نقل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم الآن إلى صور جوجل Google Photos بكل سهولة، حيث أصبحت ميزة نسخ صور وفيديوهات حساب المستخدم الشخصي على شبكة فيس بوك إلى حسابه في صور جوجل الآن متاحة رسمياً لكافة المستخدمين حول العالم.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فكان فيس بوك قد أطلق الميزة منذ عدة أشهر وأتاحها لعدد محدود من المستخدمين والدول فى البداية، لكن الآن أصبحت هذه الميزة متاحة في كافة الدول وبالعديد من اللغات بما في ذلك العربية وذلك وفقا للغة الحساب الافتراضية.

كيفية استخدام الميزة:

أما عند الرغبة في نسخ الصور والفيديوهات من فيس بوك إلى حساب خدمة صور جوجل للاحتفاظ بها، فكل ما على المستخدم القيام به هو الدخول إلى رابط الخدمة، ثم إعادة كتابة كلمة مرور حساب الفيس بوك واختيار الوجهة صور جوجل وتحديد ما الذي يريد نسخه سواء الصور أو الفيديوهات.

وعقب ذلك عليه تأكيد العملية من خلال الدخول إلى حسابك في جوجل وبعدها تتم عملية النقل التي تستغرق بعض الوقت حسب حجم البيانات، لكن يجيب ملاحظة أنه لا يمكن نقل الصور والفيديوهات معاً دفعة واحدة، بل علي المستخدم إعادة تنفيذ العملية مرة ثانية لو أردت نقل الفيديوهات بعد نقل الصور.

يذكر أن هذه الميزة تعتبر جزء من مشروع لفيس بوك باسم Data Transfer Project توفر من خلاله للمستخدمين بياناتهم على الخدمات الأخرى ليتمكنوا من نقلها وأخذها معهم بكل سهولة بدلاً من تنزيلها يدوياً.