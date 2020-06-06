جوجل كروم يسيطر على 70% من سوق متصفحات الإنترنت

كشفت أحدث احصاءات لسوق متصفحات الإنترنت، تفوق وهيمنة متصفح جوجل كروم بنسبة كبيرة عن المنافسين، حيث جاء في المركز الثاني بعد كروم، متصفح مايكروسوفت إيدج وفي المركز الثالث متصفح موزيلا فايرفوكس، وذلك بحسب موقع gizmochina الصينى.

وفيما يتعلق بالنسبة المئوية لانتشار المتصفحات، فقد حصل كروم على نسبة انتشار بلغت حوالى 70%، فيما مثلت نسبة متصفح إيدج من السوق حوالى 10% بعد العودة الجيدة التي حققها في الشهور الأخيرة وكسب ثقة الجمهور من جديد، بينما جاء متصفح فايرفوكس بسيطرة بلغت 7.2% حتى نهاية مايو الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزداد حصة مايكروسوفت إيدج في سوق المتصفحات خلال العام المقبل بعد عملية البناء الجديدة التي اتبعتها الشركة بالاعتماد على منصة كروميوم التي أظهرت تحسناً واضحاً على أداء المتصفح ومدى السلاسة التي يوفرها للمستخدمين حيث حظي على استحسان واضح تناقض والفكرة السائدة عن سابقه من الشركة اكسبلورر.

وفيما يتعلق بنجاح متصفح كروم خلال الفترة الحالية والهيمنة التي يُلقي بها على السوق فإنه من المتوقع جداً بقاءه في القمة خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الشركة لا تزال تدعمه بالمزايا والخصائص الجديدة على الدوام لتلبية احتياجات الجمهور على كافة المنصات.