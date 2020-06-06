سيجا تصنع جهاز ألعاب محمولاً فى حجم صغير للغاية



تحتفل شركة سيجا بالذكرى 60 لها على طريقتها الخاصة، حيث تعمل على طرح جهاز ألعاب مصغر ويبدو أنه الأصغر على الإطلاق بين أجهزة اللعب المحمولة باليد، وأطلقت سيجا على الجهاز اسم Game Gear Micro ويبدو أنه تجديداً لجهاز 8-bit الذي أطلقته لمنافسة جهاز Game Boy الذي طرحته نينتندو.



ووفقا لما ذكره موقع "الرؤية الإماراتى"، تظهر الصور الترويجية للجهاز أنه سيدعم تشغيل واحدة من الألعاب الجميلة والمسلية Sonic the Hedgehog.



وأظهرت صورة كانت مخفية في البداية في صفحة الهبوط الخاصة بجهاز Game Gear Micro أيضاً أن الجهاز سيأتي بأربعة ألوان، هي الأسود والأزرق والأصفر والأحمر، وسيتم إطلاق الجهاز في اليابان في 6 أكتوبر القادم مقابل حوالي 46 دولاراً.



ومن المنتظر أن تأتي المزيد من الأنباء عن الجهاز قريباً، لكن ما يزال الوقت مبكراً على رؤيتها متوفرة في الأسواق، إذا ما زالت تفصلنا 4 أشهر عن موعد الانطلاق الأولي في اليابان.



وجدير بالذكر أنه على جانب آخر، أجلت شركة Epic Games مرة أخرى فعاليتها الحية القادمة وكذلك بداية الموسم القادم للعبة بسبب الغضب العارم والاحتجاجات المنتشرة في الولايات المتحدة بسبب مقتل جورج فلويد على يد عدد من رجل الشرطة في ولاية مينيسوتا الشهر الماضي