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بعد توقف لمدة شهرين

"هيئة تشجيع الاستثمار" تستأنف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة

06 حزيران / يونيو 2020 11:18

غزة – الرأي:

أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بغزة، عن استئناف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة.

وقالت الهيئة في بيان أصدره المكتب الإعلامي للوزارة، إنه تم فتح باب استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن ابتداء من يوم الأحد الموافق07/06/2020م، بعد شهرين من إيقاف استقبال طلبات المشاريع بسبب جائحة "كورونا".

وضعت الهيئة شروط يجب أن تتوفر في المشاريع المقدمة، أولها أن يكون المشروع المقترح لا يتأثر بجائحة كورونا بشكل مباشر، الثاني أن يساهم المشروع المقترح في مواجهة آثار جائحة كورونا، الثالث أن يشكل المشروع المقترح بديلاً لأحد الأصناف المستوردة، الشرط الرابع يتم عرض المشروع أو الفكرة الريادية على اللجنة للنظر في إمكانية تنفيذها في ظل الظروف الحالية.

وأشارت إلى اعتماد تقديم الطلبات بشكل الكتروني، للتخفيف على المواطنين، وذلك عبر الرابط التالي  https://forms.gle/f8KRBcYTNUAJKS5KA

وأدت على أهمية تعبئة النموذج الخاص بالمشاريع، وأن تكون جميع البيانات كاملة وصحيحة.

وطالبت الهيئة أصحاب المشاريع بزيارة الموقع الالكتروني http://www.ipa.ps للاطلاع على الشروط الخاصة بالمشاريع والأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم المشروع.

وأكدت أن استئناف تمويل المشاريع يأتي التزاما من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بواجبها في المساهمة بالتنمية الاقتصادية في قطاع غزة من خلال برنامج تمويل المشاريع الصغيرة، وإيمانا منها بضرورة المشاركة في تخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد الفلسطيني بسبب جائحة كورونا.

 

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