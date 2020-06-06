غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2522) السبت 6/6/2020

أخبار فلسطينية﻿

السلطة الفلسطينية ترد على الجنائية الدولية بشأن قرارها التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل

أخبار إسرائيلية

»قناة عبرية: ترجيحات بإجراء انتخابات إسرائيلية جديدة العام المقبل

الليكود يستبعد تنفيذ خطة "الضم" في حال قابلها اعترافًا بدولة

سارة نتنياهو تطلب من خادمتها "تقبيل قدميها"

توجه لتكثيف جلسات محاكمة نتنياهو والرئاسة مطمعه لإنهاء المحاكمة

قناة عبرية: وزير الخارجية الألماني سيزور إسرائيل لتوجيه رسالة تحذير

اخبار دولية

«قتلى إيرانيون» في غارات إسرائيلية على موقع عسكري وسط سوريا

بيلوسي: الضم الإسرائيلي يقوّض مصالح الأمن القومي الأميركي

الأرجنتين تستأنف صادرات اللحم المطابق للشريعة اليهودية إلى إسرائيل

وزير الخارجية اللبناني يدين استخدام إسرائيل لأجواء بلاده في استهداف سوريا

برلماني تركي: (إسرائيل) دولة إجرام وفساد ولن نقبل بـ"صفقة القرن"

أخبار عربية

الاتحاد البرلماني العربي: فلسطين بوصلة العرب والمسلمين

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

الحياة اللندنية

القدس العربي

الفلسطينيون يجددون رفض مشاريع التصفية والوطن البديل ويطالبون بإنهاء آلام “النكسة” بإقامة الدولة…

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرات فلسطينية بذكرى “النكسة” ـ (فيديو)

محاولات إسرائيلية لفهم إبقاء نتنياهو خرائط وتفاصيل الضمّ سرا عميقا

الشرق الأوسط

50 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

الخليج الإماراتية

صلاة الجمعة تعود لمساجد المدينة والقدس والقاهرة وعمان

بيلوسي: أي ضم «إسرائيلي» أحادي غير مقبول ويقوض مصالحنا -

الجامعة العربية: تنفيذ «إسرائيل» لمخططاتها «جريمة حرب» -

الأهرام المصرية

قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين من البلدة القديمة بالقدس

الشروق المصرية

السلطة الفلسطينية ترد على الجنائية الدولية بشأن قرارها التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل

إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم

الغد الأردنية

الشرق القطرية

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى قيام جهد دولي لوقف مخططات الضم الإسرائيلية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

غزة: استئناف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة

صحة غزة: تعافي 23 حالة من فيروس كورونا

عودة وأعضاء من القائمة المشتركة يدخلون العزل بعد إصابة أبو شحادة

نقابة الأطباء تطلق مبادرةً لعرب الزبيدات في الأغوار

القوى والمؤسسات النسوية تنعى أليس سعد: مناضلة بارزة لها

وفاة والدة عريس في قلقيلية أثناء تلقيه التهنئة

الحياة الجديدة

أسيران من جنين يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الخارجية: وفاة مواطن من جاليتنا في أميركا بفيروس كورونا

سفارة فلسطين لدى جنوب أفريقيا تحيي ذكرى النكسة

الرئيس يهاتف عضو القائمة المشتركة أبو شحادة للاطمئنان على صحته

وفاة الصحفي المقدسي جاك خزمو

​الأيام

»اشتية: النرويج تؤكد استمرار دعمها كافة القطاعات في فلسطين

»الأغوار الشمالية.. صمود أسطوري في مواجهة سياسة تهجير بدأت مع النكسة

»ناجون يستذكرون مشاهد تقطر ألماً وحرقة عن جرائم الاحتلال إبان النكسة

»كشف أسرار عن مروان البرغوثي ومحمد ضيف ويحيى السنوار

وكالة صفا

بالأرقام.. حالات كورونا تتزايد أسرع من أي وقت مضى

واشنطن: نبذل جهودًا لاستئناف مفاوضات التسوية

الاحتلال يعتقل صحفيًا على حاجز "بيت اكسا" شمال غرب القدس

وقفة شمال غزة رفضا لقرار الضم والمطالبة بإنهاء الانقسام

الاحتلال يعتقل فتى من قلقيلية ويحتجز آخرين قرب كفر ثلث

إطلاق مشروع مناصرة الحقوق البيئية في غزة

وكالة الرأي الفلسطينية

وفاة فلسطيني في أميركا بفيروس "كورونا"

بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين بمنطقة السودانية

تسجيل 42 إصابة جديدة بالكورونا في "إسرائيل"

115 حالة وفاة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

الجهاد الاسلامي: أي اتصال مع الاحتلال طعنة لجهاد شعبنا

الهندي: يجب على السلطة تحشيد شعبنا لمواجهة شعبية

فلسطين اليوم

لم تعرفه غزة: الشاباك يكشف تفاصيل اغتيال أحد قادة الجهاد الإسلامي سرًا

"يديعوت": العمادي يصل إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل لصرف المنحة القطرية

خسوف القمر الليلة الماضية لم يشرع له الصلاة ..فما السبب؟

جائحة كورونا تهوي بأرباح البنوك الفلسطينية في الربع الأول من العام الجاري

الكيلة: 106حالات من اصابات فيروس كورونا لا تزال نشطة

سما نيوز

قناة عبرية: وزير الخارجية الألماني سيزور إسرائيل لتوجيه رسالة تحذير بشأن "الضم"

واشنطن: نبذل جهودا لاستئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل

الصحة: تعافي 23 حالة من اصابات فيروس كورونا في قطاع غزة

مسؤول أمريكي: "نتنياهو يرى لحظة تاريخية في الضم، لكنه ربما لا يرى المخاطر"

كورونا في "إسرائيل" : 292 وفاة و17,706 إصابة

رئيس القائمة العربية بالكنيست يدخل في حجر صحي‎

عرب 48

أهالي الأغوار يرفضون الرحيل.. ويستمرون في البناء

المالكي: "لا علاقة" للانفكاك عن إسرائيل باتفاق أوسلو

نافذةٌ من القدس المُحتلّة | ما هو واقع المدينة في ذكرى النّكسة؟

إصابة العشرات باعتداء الاحتلال على مسيرات بالضفة وفصائل تدين التطبيع

اصابتان جديدتان بكورونا في مناطق السلطة الفلسطينية

غزة: إطلاق طائرات ورقيّة بذكرى النكسة

وكالة وفا

شبكة المنظمات البيئية: تقرير الأمم المتحدة للبيئة لم..

الثقافة" تنعى الكاتب والصحفي جاك خزمو

سفارة دولة فلسطين لدى البوسنة والهرسك تعقد اجتماعا ل..

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