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الشرطة النسائية بخانيونس تنفذ "296" مهمة خلال مايو

06 حزيران / يونيو 2020 11:41

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غزة-الرأي

نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية بمحافظة خان يونس "296" مهمة خلال شهر مايو المنصرم، تنوعت ما بين استقبال شكاوى وحل قضايا ودياً، وتنفيذ مهمات وإلقاء محاضرات.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن إدارة الشرطة النسائية بخان يونس أنها استقبلت "101" شكوى وإفادة من المواطنات ، فيما عملت على حل "20" قضية بشكل ودي أو بتعهدات، وقامت كذلك بتحويل "15" قضية للنيابة العامة.

وأوضح مشاركة الشرطة النسائية بالتحقيق في "72" قضية مختلفة، إلى جانب المشاركة في "24" مهمة تفتيش و"8" مهمات إحضار مشروحات و"مهمتين" ضم حضانة ومشاهدة، و7 مهمات أخرى.

وبيّن التقرير أن الشرطة النسائية بخان يونس شاركت في "4" فعاليات وأنشطة متنوعة تمت دعوتهم إليها ، و "9"قضايا اعتداء، و و"14"مهمة تأمين بريد و "19" مهمة تأمين مدارس اختبارات الثانوية العامة.

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