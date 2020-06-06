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مزارع هندي يدخل غينيس بأطول نبتة كزبرة في العالم

06 حزيران / يونيو 2020 12:06

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سجل مزارع هندي، اسمه لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بعدما تمكن من زراعة نبتة كزبرة بلغ طولها أكثر من مترين، في واقعة غريبة و هى الأولى من نوعها، حيث عُرف عن هذه النبتة التي لا يتعدى طولها في العادة بضع سنتمترات.

وفي التفاصيل، أقدم  الهندي جوبال أوبريتي، الذي انتشرت صوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، على تقديم طلب للحصول على شهادة الموسوعة القياسية العالمية بعدما بلغ ارتفاع نبتة الكزبرة المترين، مشيراً إلى إنه قام بزراعة النبتة باستخدام تقنية الزراعة العضوية، وبلغ طولها بالتحديد 2.16  متر، وذلك  في حقل كبير يستخدمه لزراعة التفاح، في قرية بيلكيش بولاية أوتارخند في شمال الهند

وقال: "بعد أن أرسلت للموسوعة طلب الانضمام لها وتسجيل ما قمت به، قبل بضعة أيام تلقيت تأكيداً عبر موقع موسوعة غينيس بأن طلبي تم قبوله، وتسجيل اسمي في شهادة الرجل الذي زرع أطول نبتة كزبرة في العالم".

وتابع أن قبول اسمه في الموسوعة العالمية، شرف للمزراعين في الهند خاصة الذين يعتمدون على الزراعة العضوية.

وفي تصريحاته قال  إنه يأمل أن يشجع إنجازه المزارعين على الانتقال لنظام الزراعة العضوية، والذي يستفيد من الأسمدة البيولوجية المستمدة بشكل كبير من النفايات الحيوانية والنباتية.

وأكد أن هذا النوع من الزراعة  يساعد في التقليل من استخدام المبيدات الكيميائية والأسمدة الصناعية في زراعة المحاصيل

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