هنية يشارك في مبادرة تنظيف مقبرة الشيخ رضوان

قام أ. عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالمشاركة في حملة تنظيف مقبرة الشيخ رضوان, والتي أطلقها م. زكي مدوخ رئيس مركز المشروع الخيري, والتي تستهدف تنظيف أرضية المقبرة, وطلاء جدرانها.

وأعرب هنية عن شكره لكل من ساهم في انجاح الحملة التطوعية وعلى رأسهم أركان وزارة الأوقاف , الداخلية, بلدية غزة, وزارة الشباب, اضافةً للمتطوعين من الرياضيين وابناء المساجد والمبادرات الخيرية.

وقدم هنية دعماً مالياً للحملة بقيمة "500 " دولار, باسم المجلس الأعلى للشباب والرياضة, حيث لاقى هذا الدعم استحسان القائمين على حملة التنظيف, والذين أشادوا بجهود هنية في رعاية العديد من الأنشطة والمبادرات الشبابية.