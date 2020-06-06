"الشباب والرياضة" تشارك في مبادرة تنظيف مقبرة الشيخ رضوان

غزة-الرأي

شاركت وزارة الشباب والرياضة في تنظيم ورعاية أضخم مبادرة تطوعية شبابية لتنظيف مقبرة الشيخ رضوان التي نظمها مركز المشروع الخيري الشبابي صباح اليوم السبت، ضمن رعاية وزارة الشباب والرياضة للمبادرات الشبابية في محافظات غزة.

وقام أحمد محيسن وكيل الوزارة بالحضور والمشاركة مع الفرق التطوعية، وأشاد محيسن بالمبادرة والجهد الذي قدمه مركز المشروع الخيري وطواقم المتطوعين الشباب والمؤسسات والوزارات المشاركة.

وقال محيسن:"نحن اليوم في عمل تطوعي مميز، ويعبر عن قدرة الشباب الفلسطيني على العطاء والمبادرة للمساهمة في برامج هادفة تخدم المجتمع، وتعزز السلوك الوطني".

وأضاف أن المبادرة تحظى باهتمام الوزارة، كونها تعزز الدور الهام للشباب في قيادة العمل التطوعي ومساندة المجتمع في كافة المناسبات والظروف، وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تطوير المبادرات التطوعية ودعمها بكل الوسائل.

وبدوره أكد زكي مدوخ رئيس مركز المشروع الخيري أن المبادرة نجحت بكل المقاييس من حيث عدد المتطوعين المشاركين، والمؤسسات والوزارات التي ساهمت في العمل الميداني وتقديم الدعم وتوفير الاحتياجات اللازمة للعمل، وأضاف مدوخ أن العديد من المراكز والمؤسسات بادرت للمساهمة وبلغ عدد المتطوعين ٥٠٠ متطوع.

وقال إن المساحة التي شملتها المبادرة ٣٥ دونما، مع توفير مياه ومستلزمات للمتطوعين.

وشكر مدوخ دور الوزارة ومساهمتها في المبادرة، وتمنى أن تكون بادرة لتعزيز العمل التطوعي الفاعل في المجتمع.