الصحة: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" وارتفاع نسبة التعافي إلى 86.3%

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين.

وذكرت في بيان صحفي أن حصيلة الإصابات المسجلة استقرت عند 643 إصابة، منها 319 في محافظة القدس، و254 في المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية، مؤكدة أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 86.3% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 555 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و221 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية.

ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة -أي التي لا تزال مصابة بالفيروس- انخفضت إلى 83 حالة، بينها 23 في محافظة القدس، و32 في باقي المحافظات الشمالية، و28 في قطاع غزة.

وأوضحت أن 32 حالة تم إدخالها إلى الحجر المنزلي خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يبلغ عدد الموجودين الآن في الحجر المنزلي في جميع المحافظات 2631.