وكالة الرأي الفلسطينية هنية يشارك في مبادرة تنظيف مقبرة الشيخ رضوان وكالة الرأي الفلسطينية "إصلاح وتأهيل طيبة" يُنظم بطولة الشطرنج لنزلائه وكالة الرأي الفلسطينية مزارع هندي يدخل غينيس بأطول نبتة كزبرة في العالم وكالة الرأي الفلسطينية بسبب كورونا: طلاب يقيمون حفل تخرجهم في الماء وكالة الرأي الفلسطينية أسيران من جنين يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية 9 أماكن على وجه الأرض لا يسمح لأحد زيارتها وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بخانيونس تنفذ "296" مهمة خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2522) السبت 6/6/2020 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية "هيئة تشجيع الاستثمار" تستأنف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" وارتفاع نسبة التعافي إلى 86.3%

06 حزيران / يونيو 2020 02:33

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين.

وذكرت في بيان صحفي أن حصيلة الإصابات المسجلة استقرت عند 643 إصابة، منها 319 في محافظة القدس، و254 في المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية، مؤكدة أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 86.3% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 555 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و221 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية.

ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة -أي التي لا تزال مصابة بالفيروس- انخفضت إلى 83 حالة، بينها 23 في محافظة القدس، و32 في باقي المحافظات الشمالية، و28 في قطاع غزة.

وأوضحت أن 32 حالة تم إدخالها إلى الحجر المنزلي خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يبلغ عدد الموجودين الآن في الحجر المنزلي في جميع المحافظات 2631.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

منظمة أهلية تصدر ورقة حول تداعيات جائحة كورونا على العلاقات الاجتماعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟