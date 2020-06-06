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الاحتلال يواصل منع المحامين من زيارة الأسير المريض كمال أبو وعر

06 حزيران / يونيو 2020 02:38

الأسير كمال أبو وعر
الأسير كمال أبو وعر

رام الله – الرأي:

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل منع المحامين من زيارة الأسير بالمريض بالسرطان كمال أبو وعر.

وأكد أبو بكر، اليوم السبت، أن الهيئة تواصل جهودها القانونية من أجل تمكين المحامين من زيار الأسير المريض أبو وعر للاطمئنان على وضعه الصحي.

يذكر أن الأسير أبو وعر (46 عاما) محكوم بالسجن 6 مؤبدات و(50) عاما، ومعتقل منذ عام 2003، ويقبع اليوم في سجن "جلبوع".

يشار إلى أن عدد الأسرى الذين استشهدوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وصل إلى (68) أسيرا منذ عام 1967، وهم من بين (223) شهيدا من الأسرى.

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