الاحتلال يستولي على جرافة في بيت لحم

الضفة المحتلة-الرأي:

اخطرت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، بوقف العمل في حفريات لمدرسة كيسان شرق بيت لحم، واستولت على جرافة تعمل بالمكان.

وأفاد نائب رئيس المجلس القروي لكيسان أحمد غزال، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وقامت بإيقاف العمل في حفريات لإقامة مدرسة كيسان الأساسية، واستولت على جرافة كانت تعمل في الموقع، وهددت المواطنين بالاعتقال في حال عادوا للعمل هناك.

وأشار الى أن هناك حاجة ملحة لبناء مدرسة اساسية في القرية، كون الطلبة يدرسون في "كرافانات"، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال توقف للمرة الثانية العمل في حفريات المدرسة.

وفا.