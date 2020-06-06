وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" وارتفاع نسبة التعافي إلى 86.3% وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تشارك في مبادرة تنظيف مقبرة الشيخ رضوان وكالة الرأي الفلسطينية هنية يشارك في مبادرة تنظيف مقبرة الشيخ رضوان وكالة الرأي الفلسطينية "إصلاح وتأهيل طيبة" يُنظم بطولة الشطرنج لنزلائه وكالة الرأي الفلسطينية مزارع هندي يدخل غينيس بأطول نبتة كزبرة في العالم وكالة الرأي الفلسطينية بسبب كورونا: طلاب يقيمون حفل تخرجهم في الماء وكالة الرأي الفلسطينية أسيران من جنين يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية 9 أماكن على وجه الأرض لا يسمح لأحد زيارتها وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بخانيونس تنفذ "296" مهمة خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2522) السبت 6/6/2020
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يستولي على جرافة في بيت لحم

06 حزيران / يونيو 2020 03:44

يستولي على جرافة
يستولي على جرافة

الضفة المحتلة-الرأي:

اخطرت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، بوقف العمل في حفريات لمدرسة كيسان شرق بيت لحم، واستولت على جرافة تعمل بالمكان.

وأفاد نائب رئيس المجلس القروي لكيسان أحمد غزال، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وقامت بإيقاف العمل في حفريات لإقامة مدرسة كيسان الأساسية، واستولت على جرافة كانت تعمل في الموقع، وهددت المواطنين بالاعتقال في حال عادوا للعمل هناك.

وأشار الى أن هناك حاجة ملحة لبناء مدرسة اساسية في القرية، كون الطلبة يدرسون في "كرافانات"، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال توقف للمرة الثانية العمل في حفريات المدرسة.

وفا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

منظمة أهلية تصدر ورقة حول تداعيات جائحة كورونا على العلاقات الاجتماعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟