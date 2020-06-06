مقتل 3 شبان في جريمة إطلاق نار باللد المحتلة

الداخل المحتل-الرأي:

قتل ثلاثة شبّان فلسطينيين من مدينة الرملة، اليوم السّبت، جراء جريمة إطلاق نار في اللد، والضّحايا هم: رائد عبد اللطيف (40 عاما)، جبريل عكاشة ( 42 عاما)، نهاد الشمالي (28 عاما).

وقالت مصادر طبيّة إنّ النار أطلقت على الشبّان داخل سيارة كانوا يستقلّونها، من سيارة أخرى، أعلنت الشرطة أنها تنفّذ مطاردة خلفها.

وذكرت مصادر في شرّطة الاحتلال لوسائل إعلام عبرية أن القتلى الثلاثة "معروفون لها" في السّابق، وإنها تشتبه في أن يكون إطلاق النار "تصفية" ضمن عالم الإجرام.

وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.