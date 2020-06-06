وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل منع المحامين من زيارة الأسير المريض كمال أبو وعر وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" وارتفاع نسبة التعافي إلى 86.3% وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تشارك في مبادرة تنظيف مقبرة الشيخ رضوان وكالة الرأي الفلسطينية هنية يشارك في مبادرة تنظيف مقبرة الشيخ رضوان وكالة الرأي الفلسطينية "إصلاح وتأهيل طيبة" يُنظم بطولة الشطرنج لنزلائه وكالة الرأي الفلسطينية مزارع هندي يدخل غينيس بأطول نبتة كزبرة في العالم وكالة الرأي الفلسطينية بسبب كورونا: طلاب يقيمون حفل تخرجهم في الماء وكالة الرأي الفلسطينية أسيران من جنين يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية 9 أماكن على وجه الأرض لا يسمح لأحد زيارتها وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بخانيونس تنفذ "296" مهمة خلال مايو
أخبار » الأخبار العبرية

مقتل 3 شبان في جريمة إطلاق نار باللد المحتلة

06 حزيران / يونيو 2020 04:44

مقتل 3 شبان عرب في جريمة إطلاق نار باللد
مقتل 3 شبان عرب في جريمة إطلاق نار باللد

الداخل المحتل-الرأي:

قتل ثلاثة شبّان فلسطينيين من مدينة الرملة، اليوم السّبت، جراء جريمة إطلاق نار في اللد، والضّحايا هم: رائد عبد اللطيف (40 عاما)، جبريل عكاشة ( 42 عاما)، نهاد الشمالي (28 عاما).

وقالت مصادر طبيّة إنّ النار أطلقت على الشبّان داخل سيارة كانوا يستقلّونها، من سيارة أخرى، أعلنت الشرطة أنها تنفّذ مطاردة خلفها.

وذكرت مصادر في شرّطة الاحتلال لوسائل إعلام عبرية أن القتلى الثلاثة "معروفون لها" في السّابق، وإنها تشتبه في أن يكون إطلاق النار "تصفية" ضمن عالم الإجرام.

وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

منظمة أهلية تصدر ورقة حول تداعيات جائحة كورونا على العلاقات الاجتماعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟