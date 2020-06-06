116 حالة وفاة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

الضفة المحتلة-الرأي:

ذكرت وزارة الخارجية برام الله،أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، بين صفوف جالياتنا حول العالم، ارتفع إلى 116 وفاة، عقب تسجيل حالة جديدة بين جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، أن عدد الإصابات بين جالياتنا ارتفع إلى 1842 إصابة، عقب تسجيل إصابتين جديدتين في الولايات المتحدة الأميركية، فيما بلغ عدد حــالات التعافي 1020.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، أفاد بتسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية شيكاغو للمواطن حسن الشيخ في السبعينيات من عمره بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات الى 56، مضيفة أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين في ولاية ميشتغن ليرتفع عدد الاصابات الى 799، وتماثل 3 حالات جديدة للشفاء ما يرفع عدد حالات التعافي الى 316.

وأكد فريق العمل المصغر انه لم يبلغ بتسجيل اية وفاة او اصابة جديدة بالفيروس في صفوف جالياتنا وطلبتنا في جميع دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأميركية، ليبقى عدد حالات الوفاة في تلك الدول بسبب الفيروس 60، وعدد الاصابات 1043، بينها 704 حالات تعاف.

وقال الفريق "إن سفارات دولة فلسطين ولجان الطوارئ وخلايا الازمة المشكلة في جميع الدول، بالتنسيق مع رؤساء وقيادات ومؤسسات الجاليات، والاتحاد العالم لطلبة فلسطين، والمؤسسات الفلسطينية المنتشرة في عديد الدول، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واتحاداتها واطرها المختلفة، تواصل القيام بواجباتها في متابعة الاوضاع الصحية والمعيشية لأبناء شعبنا في الشتات، وتلبية اي احتياج لهم وفقا لإمكانياتها".