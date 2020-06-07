نقص الحديد لدى الأطفال ونصائح للوالدين لمعالجة المشكل

يعد الحديد من أهم العناصر الغذائية لنمو الأطفال، لذى يؤثر نقصه في الجسم بشكل كبير على النمو السليم للطفل.

كما يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى الإصابة بفقر الدم وأسباب نقص الحديد هي سوء التغذية وفقدان الدم وعدم القدرة على امتصاص الحديد من مصادره الغذائية.

ووفقا لموقع "ذا هيلث" الطبي، فإن الحديد ليس ضروري فقط في توفير الطاقة للحياة اليومية، لكنه يلعب أيضا دورا حيويًا في نمو دماغ الطفل.

وأضاف الموقع أنه من أسباب نقص الحديد في الجسم هو سوء التغذية وعدم القدرة على امتصاص الحديد من المصادر الغذائية.

أهمية الحديد للطفل

يساعد الحديد في حركة الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم، حيث تقوم العضلات بتخزين الأكسجين واستخدامه بشكل صحيح.

ويمكن أن يؤثر نقص الحديد أيضًا على نمو طفلك وتطوره ويسبب مشاكل سلوكية. كما يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، حيث لا يحتوي الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية. هذا يمكن أن يزيد من خطر العدوى.

في بعض الأحيان يمكن أن تنخفض مستويات الهيموغلوبين لدى الطفل بشكل كبير وقد يحتاج إلى نقل الدم أو العلاج باستخدام حقن الحديد أو العلاج بالحديد في الوريد، وفي هذه الحالة يستلزم العلاج بالمستشفى.

أعراض نقص الحديد

يعد فقر الدم أحد أهم الأعراض التي تؤشر لنقص الحديد في الجسم، ومن العلامات الشائعة أيضا وجود البشرة الشاحبة والتعب، وبرودة اليدين والقدمين، وضعف الشهية.

وقد يظهر على طفلك أيضا علامات تباطؤ النمو، والتنفس السريع بشكل غير طبيعي، والمشاكل السلوكية والالتهابات المتكررة، هذا إلى جانب الأظفار الهشة، وتحول لون اللسان إلى الأحمر الداكن، وظهور شقوق الفم.

نصائح من أجل الوقاية من نقص الحديد

تحتاج الأم إلى امتلاك وعي بإضافة مواد غذائية تحتوي على عنصر الحديد إلى النظام الغذائي للطفل، ولكن إذا كانت الأم تقوم بالرضاعة الطبيعية، يكون اللجوء إلى الطبيب هو الحل الأمثل لإضافة مكملات الحديد.

بمجرد أن يتم فطام الطفل، يمكن للأم إعطاؤه مكملات حديد، كما تمد اللحوم والفاصوليا الطفل بالكمية المطلوبة من الحديد، وإذا كان طفلك أكبر سناً، فأدرجي اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك والفاصوليا والسبانخ في نظامه الغذائي.

يمكن كذلك أن تضيفي فيتامين C إلى طعام طفلك، لأنه يساعد في امتصاص الحديد، ولا نغفل دور الحمضيات والفراولة والفلفل والطماطم والخضر الورقية، حيث تعد جميعها خيارات جيدة.

مصادر الحديد الغذائية

يمكنك تضمين بعض الأطعمة الغنية بالحديد في النظام الغذائي لطفلك لمنع هذا النقص.

ومن بين هذه العناصر تدخل اللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية مثل التونة والفاصوليا والبطاطس مع القشرة ، حيث تعد مصدر جيد لهذه المغذيات.

الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي والفواكه الجافة مثل الزبيب محملة بالحديد. د

عصير البرقوق هو طعام آخر يمكنك التفكير في إضافته إلى نظام طفلك الغذائي، لأنه يحتوي أيضًا على كمية عالية من الحديد.