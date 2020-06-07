لطلاب الثانوية العامة.. 7 أطعمة تساعد على زيادة التركيز

مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يبدأ معها طلاب "التوجيهي" تكثيف جهودهم للتحصيل الدراسي، ما يجعل اتباع أنظمة غذائية صحية خلال هذه الفترة ضرورة ملحة، لزيادة التركيز والانتباه، والتقليل من حدة التوتر والقلق.

تستعرض "الرأي الأسرية" في التقرير التالي، قائمة بالأطعمة التي تساعد على تركيز الطلبة خلال فترة الامتحانات، وفقًا لموقع health.com.

دقيق الشوفان

يحتوي دقيق الشوفان على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، ويقلل من الشعور بالجوع لأطول فترة ممكنة، وتناوله مع الفواكه الطازجة والمكسرات يجعل منه وجبة مثالية للطلاب خلال فترة الامتحانات، لأنه يزيد من معدل التركيز والانتباه، ما يساعد على التحصيل الدراسي.

الشوكولاتة الداكنة

يقول ناتالي ستيفنز، اختصاصي التغذية السريري في مركز جامعة أوهايو الطبي في وكسنر، إن الشوكولاتة الداكنة تعزز مستويات السيروتونين والإندورفين، والتي ترتبط بزيادة التركيز، وتقلل من فرص التعرض للتقلبات المزاجية، فضلًا عن احتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، والقليل من السكريات والدهون، مقارنة بنظيرتها البيضاء.

توت

كشف تقرير صدر عام 2010 عن مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، أن تناول عصير التوت يوميًا لمدة شهرين، يحسن من قدرة الطلاب على أداء اختبارات التعلم، ويزيد من معدلات التركيز والانتباه.

سمك السلمون

يؤكد لوري شيمك، مدرب الصحة المهنية، أن السلمون مصدر مركز لأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على إعادة بناء خلايا المخ، وإبطاء التدهور المعرفي، وكذلك تقوية نقاط الاشتباك العصبي في الدماغ المتعلقة بالذاكرة، فضلًا عن احتوائه على الأحماض الأمينية، وهي ضرورية للحفاظ على التركيز.

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الشاي الأخضر

يوضح خبير التغذية الشهير، جي جيه فيرجن، أن الشاي الأخضر يحتوي على العديد من الأحماض الأمينية، مثل الثيانين، الذي يساعد على اليقظة الذهنية ويزيد من معدلات التركيز.

البنجر

يحتوي البنجر على النترات، التي تساعد على تمدد الأوعية الدموية، وتزيد من تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المخ، ما يحسن من الأداء العقلي، ويزيد من معدلات زيادة التركيز والشعور باليقظة.

الموز

كشفت دراسة أجريت عام 2008، أن الطلاب الذين تناولوا الموز قبل الامتحان، كان أدائهم أفضل مقارنة بغيرهم، لاحتوائهم على عنصر البوتاسيوم، وهو معدن أساسي ضروري للحفاظ على العقل والأعصاب والقلب.