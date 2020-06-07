وكالة الرأي الفلسطينية قصر هندي عمره 3 قرون بدون دعامات وكالة الرأي الفلسطينية حارس يسجل هدفاً عالمياً لا يصد ولا يرد بركلة حرة مباشرة وكالة الرأي الفلسطينية علماء يصنعون كبداً بشرية في المختبر من خلية جلد واحدة وكالة الرأي الفلسطينية الصين تطور هاتفاً منافساً لعشاق الألعاب عبر شبكات 5G وكالة الرأي الفلسطينية ابتكار كمامات تقاوم فيروس كورونا بإنتاج الكهرباء وكالة الرأي الفلسطينية لطلاب الثانوية العامة.. 7 أطعمة تساعد على زيادة التركيز وكالة الرأي الفلسطينية نقص الحديد لدى الأطفال ونصائح للوالدين لمعالجة المشكل وكالة الرأي الفلسطينية حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف! وكالة الرأي الفلسطينية حدث سنوي.. نبتة نادرة يمكن الجلوس عليها وكالة الرأي الفلسطينية وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

ابتكار كمامات تقاوم فيروس كورونا بإنتاج الكهرباء

07 حزيران / يونيو 2020 12:09

15914ابتكار كمامات تقاوم فيروس كورونا بإنتاج الكهرباء5786615619700
15914ابتكار كمامات تقاوم فيروس كورونا بإنتاج الكهرباء5786615619700

نجحت شركتان يابانيتان في تطوير نسيج يقتل الميكروبات بصدمات كهربائية صغيرة ينتجها، بغرض الحماية من فيروس كورونا المستجد.

وكشفت شركتا "موراتا" للتصنيع وشركة المواد "تيجين"، عن الابتكار الجديد الذي ينتج شحنات الكهرباء من تقلص وتمدد المواد المستخدمة في إنتاجه، ما يؤدي لإنتاج شحنات كهربائية عندما يتحرك الشخص.

الفولتات التي يصدرها القماش الملقب بـ"بيليكس"، منخفضة بما يكفي حتى لا يشعر بها مستخدميها لكنها تتمتع بفاعلية ضد البكتيريا والفيروسات.

وأظهر النسيج نجاحا في تجارب على منتجات مثل الملابس الرياضية والأدوات الصحية بما في ذلك الحفاضات، وللاستخدام في الفلاتر بالمنتجات الصناعية، ويأملون الآن في اختبار ما إذا كان النسيج يمكن أن يكون فعالا ضد فيروس كورونا.

وتتطلع الشركتان لتسويق النسيج قريبا وتحقيق حجم مبيعات تصل قيمته إلى 10 مليارات ين ياباني (92 مليون دولار أمريكي) بحلول السنة المالية 2025.

ويحد النسيج المبتكر من استخدام المواد الكيميائية في التعقيم، بشكل يفيد البيئة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

منظمة أهلية تصدر ورقة حول تداعيات جائحة كورونا على العلاقات الاجتماعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟