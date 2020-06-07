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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

الصين تطور هاتفاً منافساً لعشاق الألعاب عبر شبكات 5G

07 حزيران / يونيو 2020 12:11

الصين تطور هاتفاً منافساً لعشاق الألعاب عبر شبكات 5G
الصين تطور هاتفاً منافساً لعشاق الألعاب عبر شبكات 5G

برز اسم Vivo في الأعوام الثلاثة الماضية كواحد من أهم العلامات التجارية المصنعة للهواتف المتطورة ذات الأسعار المنافسة، لكن هذه الشركة قررت الانخراط بشكل جدي في تصنيع أجهزة 5G مؤخرا.

وبعد أن لاحظت Vivo الإقبال الواسع الذي شهدته هواتفها من الفئة Z1 بدأت بتطوير نماذج جديدة من هذه الهواتف، لن تتجاوز أسعارها الـ 300 دولار، لتكون أحد أرخص الأجهزة الذكية المخصصة للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وتبعا لموقع Digitаl Chаt Stаtion فإن الهاتف القادم من هذه الشركة سيحمل اسم IQOO Z1X، وسيزود بمعالج ثماني النوى من نوع Sandragon 765G، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

وكما في هواتف Z1 سيحصل الجهاز الجديد على شاشة IPS مميزة بمقاس 6.57 بوصة، بمعدل تحديث عال 144 هيرتزا، ما سيجعله قادرا على التعامل مع الفيديوهات والصور بسرعة عالية جدا، وهاتفا ممتازا لعشاق الألعاب الإلكترونية.

أما فيما يخص الكاميرات، فكاميرا هذه الهاتف من المفترض أن تأتي بعدسة ثلاثية بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، مزودة بخاصيتي التقريب والتثبيت الإلكتروني للصورة، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيحصل الجهاز أيضا على منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وقد يزود بماسح لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، وميزة التعرف على الوجوه عبر الكاميرا الأمامية.

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