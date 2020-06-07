وكالة الرأي الفلسطينية قصر هندي عمره 3 قرون بدون دعامات وكالة الرأي الفلسطينية حارس يسجل هدفاً عالمياً لا يصد ولا يرد بركلة حرة مباشرة وكالة الرأي الفلسطينية علماء يصنعون كبداً بشرية في المختبر من خلية جلد واحدة وكالة الرأي الفلسطينية الصين تطور هاتفاً منافساً لعشاق الألعاب عبر شبكات 5G وكالة الرأي الفلسطينية ابتكار كمامات تقاوم فيروس كورونا بإنتاج الكهرباء وكالة الرأي الفلسطينية لطلاب الثانوية العامة.. 7 أطعمة تساعد على زيادة التركيز وكالة الرأي الفلسطينية نقص الحديد لدى الأطفال ونصائح للوالدين لمعالجة المشكل وكالة الرأي الفلسطينية حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف! وكالة الرأي الفلسطينية حدث سنوي.. نبتة نادرة يمكن الجلوس عليها وكالة الرأي الفلسطينية وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي
أخبار » الرياضة و الملاعب

حارس يسجل هدفاً عالمياً لا يصد ولا يرد بركلة حرة مباشرة

07 حزيران / يونيو 2020 12:17

حارس يسجل هدفا عالميا لا يصد ولا يرد بركلة حرة مباشرة
حارس يسجل هدفا عالميا لا يصد ولا يرد بركلة حرة مباشرة

تقمص حارس المرمى ماينر ألفاريز البالغ 30 عاما دور البطل في المباراة التي جمعت فريقه "يوفينتود إسكازوسينا" مع "ديسامبارادوس"، ضمن نصف نهائي كأس del Clausura الكوستاريكي لكرة القدم.

وفي الدقيقة 85 من عمر اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير لتأخر فريق ألفاريز بهدف دون رد، نفذ الحارس "الهداف" ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بمنتهى القوة والدقة على طريقة الهدافين الكبار، ليسكن الكرة في شباك الحارس المنافس معلنا عن تعديل النتيجة وتنفيذ ما عجز عنه مهاجمو فريقه.

ولم يقتصر تألق ألفاريز على تسجيل هدف التعادل، بل قاد فريقه للتأهل إلى نهائي البطولة بتصديه لركلتن ترجيحيتين، بعد أن احتكم الفريقان لها نظرا لانتهاء مباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل منهما.

يذكر أن ألفاريز سجل أربعة أهداف خلال الموسم الجاري.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

منظمة أهلية تصدر ورقة حول تداعيات جائحة كورونا على العلاقات الاجتماعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟