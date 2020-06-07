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قصر هندي عمره 3 قرون بدون دعامات

07 حزيران / يونيو 2020 12:22

قصر هندي عمره 3 قرون بدون دعامات
قصر هندي عمره 3 قرون بدون دعامات

قصر "هوا محل" أو "قصر الرياح" هو أحد القصور الهندية ذات النمط المعماري الجميل، فهو يدمج بشكل جد مميز بين فن عمارة المغول وفن "راجبوتانا".

وقد قام ببنائه المهراجا “ساواي براتاب سينج” عام 1799 ميلادية، حيث يتكون من 953 نافذة والتي تشكل ممرات هوائية وهذا هو السبب في تسميته بـ "هوا محل"، واضافة 
إلى ذلك فهو يحتوي على نحت جميل من الصخور الرملية الوردية والحمراء، وهو يعتبر واحدا من أشهر معالم ولاية راجستان الهندية.


يتكون هذا القصر من خمسة طوابق ورغم هذا فهو يقف من دون أساسات أو دعائم، والسبب في وقوفه هذا رغم مرور أزيد من 3 قرون على تشييده هو شكله الهرمي فهو 
منحني بميل زاوية قَدْرها 87 درجة، هذا القصر الكبير كان يستخدم من طرف العائلة الحاكمة في "جيبور" خلال عطلة الصيف ويعتبر الصباح هو أفضل وقت يمكنك 
مشاهدة القصر به، لأنه في الصباح الباكر يكون مضاء باللون الذهبي نتيجة انعكاس أشعة الشمس.
 

قصر هندي عمره 3 قرون بدون دعامات inizio-del-tramonto-sul
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