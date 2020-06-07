مسجد الكريستال تحفة معمارية ماليزية

يعتبر الإسلام واحدا من أكثر الديانات انتشارا في ماليزيا، إذن فليس من المستغرب أن تنتشر المساجد ودور العبادة من جميع الأحجام والتصاميم إذا ما كان الإسلام دو

مكانة كبيرة في هذا البلد الأسيوي ولكن هنالك واحد من هذه المساجد ليس كجميعها ألا وهو مسجد الكريستال.

يقع مسجد الكريستال في المدينة الساحلية "تيرينغانو" وهو مبني من الفولاذ والزجاج ليحاكي قشرة تشبه الكريستال مما يخلق انطباعات جميلة في أوقات مختلفة من اليوم.

يقع هذا المسجد في "تامان تامادون الإسلام" بمعني حديقة التراث الإسلامي على أحد الجزر التي صنعها الإنسان تدعى "وان مان"؛ تم بناء مسجد الكريسال في ظرف

عامين أي من 2006 إلى 2008 بواسطة السلطان "ميزان زين العابدين تيرينجانو"، وافتتح رسميا في 8 فبراير من عام 2008 ويتسع لأكثر من 1500

مصلي في نفس الوقت ويعتبر هذا المسجد جذبا سياحيا في كامل ماليزيا.

المسجد لديه مظهر يشبه الكريستال بسبب استخدام الفولاذ والزجاج في هيكله، مظهره أكثر من مذهل بسبب التصميم الذي يمزج بين المغاربي والأوربي بأسلوب معاصر،

قاعة الصلاة الرئيسية تتوسطها ثريات ضخمة مصنوعة من الكريستال، الزجاج والأبواب مكتوبة بخط محفور جميل كما أن السجادة لينة يشعر بدفئها أقدام الزوار

والمصلين.





جامع مذهل يضيء بألوان مختلفة



يقوم المسجد بتقديم أقمصة وجلابيب للمصلين، كما أن هنالك مرشدين خاصين لمن أراد القيام بجولة حول هذا الصرح الكبير، ولمن يحب جمع التذكارات والصور فهنالك

متجر للهدايا بالمسجد، دون نسيان أن هذا المسجد يتوفر على بنية تحتية مدمجة بالواي فاي لمن أراد الإتصال بالأنترنت من داخل المسجد.

حديقة التراث الإسلامية مكان سياحي آخر في ولاية "تيرينجانو"، ومن ميزاته أنه يتوفر على نسخ لأفضل الأبنية الدينية المعمارية في العالم بما في ذلك تاج محل، جد

السلطان عمر علي سيف الدين في "بروناي دار السلام"، مسجد الصخرة في القدس ومئدنة شيان في الصين، كما تتوفر الحديقة الإسلامية على حديقة مائية ومركز

مؤتمرات، دار ضيافة خاصة بالسياح لتصبح بذلك أول مدينة ترفيهية تمزج بين مفاهيم الدين والسياحة.

يمكنك التجول في هذا المكان سيرا على الأقدام أو عن طريق العربات المجرورة بواسطة الدواب، لتتمكن في الأخير بترك المكان مع شعور كأنك طفت أغلب المآثر

الإسلامية في العالم.

