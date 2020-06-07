الاتحاد الدولي لألعاب القوى ينظم أول دراسة دولية للمدربين في فلسطين

أعلن د. مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى عن تنظيم أول دراسة دولية للمدربين "المستوى الأول" تقام لأول مرة في فلسطين بإشراف الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وأضاف الخطيب أن اللقاء سيقام عبر تقنية الاون لاين "ZOOM" برعاية اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وحضور الجنرال دحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، ود. حمدي عبد الرحيم مدير مركز التنمية الإقليمي لألعاب القوى بالقاهرة.

وأشار الخطيب إلى أن الدراسة ستقام على مدار ١٢ يوما تبدأ في العاشر من الشهر الجاري، تشمل الجانب النظري في مبنى المركز الإعلامي بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، فيما سيتم تنفيذ الجانب العملي في ملعب اليرموك.

ووجه الخطيب الشكر للدكتور أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والأمانة العامة على الجهود المبذولة من أجل توفير كافة الإمكانيات لتنظيم اللقاء لما يشكله من أهمية كبيرة في تطوير ألعاب القوى في فلسطين.

كما وشكر الخطيب أ. د. رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية على استضافة الدراسة واحتضان أنشطة الاتحاد المختلفة.

ويحاضر في الدراسة الدولي الألماني رالف مشبهاني ويساعده أ. تامر العبسي في المحاضرات العملية بمشاركة ٢١ مدربًا موزعين على كافة محافظات قطاع غزة.