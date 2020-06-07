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ليفاندوفسكي يصل الى 300 هدفاً في دوريات أوروبا

07 حزيران / يونيو 2020 12:31

ليفاندوفسكي يصل الى 300 هدفاً في دوريات أوروبا
ليفاندوفسكي يصل الى 300 هدفاً في دوريات أوروبا

وصل النجم البولندي، روبيرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، الى 300 هدفاً في الدوريات الأوروبية فقط منذ بداية مسيرته الاحترافية.

 

وساهم ليفاندوفسكي في فوز فريقه الى ليفركوزن بنتيجة 4-2، حيث سجل هدفاً ليرفع رصيده الى 30 هدفاً في الدوري الألماني هذا الموسم، ويصل الى 44 هدفاً في جميع المسابقات.

 

ولعب ليفاندوفسكي مع فريق زنيكز بروسكوف البولندي، وسجل 36 هدفًا في الدوري البولندي، ثم لعب مع فريق ليخ بوزنان، وتمكن من تسجيل 32 هدفاً.

 

وتمكن النجم البولندي من تسجل 74 هدفًا بقميص بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، ثم أستطاع أن يسجل 158 هدفًا حتى الآن مع الفريق البافاري في البوندسليجا.

 

يذكر أن هذا الموسم هو أكثر موسم يسجل فيه ليفاندوفسكي عبر مسيرته بواقع 44 هدفاً، ويملك النجم البولندي العديد المباريات لزيادة عدد أهدافه هذا الموسم.

 

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