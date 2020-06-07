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بلدية خان يونس: تشجير شارع رقم 13 احتفاًء بيوم البيئة العالمي

07 حزيران / يونيو 2020 12:41

بلدية خان يونس : تشجير شارع رقم 13 احتفاًء بيوم البيئة العالمي
بلدية خان يونس : تشجير شارع رقم 13 احتفاًء بيوم البيئة العالمي

خان يونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بالتعاون مع لجنة حي السطر ومركز شباب الأمة بتنفيذ حملة تشجير واسعة لشارع رقم (13) الواقع في الحي المذكور والمؤدي لمدينة سمو الشيخ حمد السكنية، وذلك احتفاء بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من الشهر الجاري والذي يحمل اسم (وقت الطبيعة) وذلك ضمن مبادرة بلدنا نظيفة 2020م.
وشارك في الفعالية رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ورئيس قسم الحدائق والمتنزهات م. عمر مطر، والمدير التنفيذي لمركز شباب الأمة أ. وجدي عزام، والنخب المجتمعية، وعشرات المتطوعين، وعدد من موظفي البلدية ولجنة الحي المذكور والسكان.
وشدد م. البطة على أهمية تشجير شارع رقم (13) وزراعته بأشتال الزينة كونه من أحد أهم الشوارع الحيوية في حي السطر، حيث يربط بين شارعي جمال عبد الناصر ومدينة حمد السكنية، مبيناً أنه قد تم زراعته بما يزيد عن (120) شتلة ووضع شبك حماية حولها حفاظاً عليها مبيناً أهميته التشجير والتي حظيت بمشاركة واسعة من المتطوعين والأهالي.
ومن جانبه شكر عزام بلدية خان يونس على جهودها المخلصة في الرقي بمدينة خان يونس، وخاصة في ظل الظروف الصعبة داعياً الجميع إلى ضرورة الحفاظ على مقدرات شعبنا وتعزيز التواصل المجتمعي.
وبدورهم شكر أهالي السطر البلدية على اللفتة الكريمة وحرصها على تطوير خدماتها في الحي والاهتمام بالجوانب البيئية والحفاظ على مستوى متقدم من صحة وسلامة المواطنين.
وعلى هامش هذه المناسبة تم افتتاح جدارية بيئية على الجدار الشمالي لمبنى الإتصالات القريب من الكراج المركزي للسيارات، حيث جسدت اللوحة جسدت الأرض وضرورة التمسك بها والحفاظ على البيئة في ظل الظروف السائدة.

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