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بلدية غزة تنظم مسيراً كشفياً كبيراً في يوم البيئة العالمي

07 حزيران / يونيو 2020 12:49

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غزة- الرأي

نظمت بلدية غزة، بالشراكة مع جمعية الكشافة الفلسطينية، مسيراً كشفياً كبيراً،  والذي يأتي ضمن فعاليات إطلاق أسبوع غزة البيئي بمناسبة يوم البيئة العالمي.

وتقدم رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج  المسير الكشفي، الذي انطلق من مفترق السرايا وسط المدينة وصولاً إلى المجلس التشريعي بمشاركة  أعضاء المجلس البلدي والمكتب التنفيذي لجمعية الكشافة الفلسطينية و١٥ مجموعة كشفية.

وأكد د. السراج، أن البلدية تحتفل هذا العام بيوم البيئة العالمي بالشراكة مع جمعية الكشافة الفلسطينية وعدد من المؤسسات والمبادرات المجتمعية، بإطلاق فعاليات أسبوع غزة البيئي، بتنظيم مسير كشفي كبير لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة.
وأوضح رئيس البلدية أن الأسبوع البيئي سيتخلله تنظيم فعاليات وأنشطة بيئية متنوعة، أبرزها: حملة تنظيف شاطئ بحر مدينة غزة، وتشجير وزراعة ٧٢ شجرة إحياء ذكرى النكبة، وحملة لدهان وتزيين حجر الجبهة والأرصفة، وعقد ندوات تثقيفية بيئية، والشروع في ترقيم لمقبرة الشيخ رضوان.
وأضاف أن هذه الفعاليات تحمل رسالة توعية للمواطن الغزي بضرورة الحفاظ على البيئة والصحة العامة وتحمل المسؤولية في ذلك، مبينًا أن هذه الأنشطة تتزامن مع جهود البلدية بتطوير الواجهة البحرية لاستقبال موسم الاصطياف.

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