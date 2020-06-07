"إدارة الحاسوب" بالداخلية تقدم أكثر من ألف خدمة خلال مايو المُنصرم

غزة- الرأي

قدمت الإدارة العامة للحاسوب ونظم المعلومات بوزارة الداخلية - الشق المدني، ألف و133خدمة إلكترونيًة تدعم التحوّل الإلكتروني لكافة أنظمة وزارة الداخلية خلال مايو الماضي ، وذلك في سبيل تسهيل معاملات المواطنين الرسمية، وتوفير الوقت والجهد في إنجازها.

وأوضحت الإدارة أنها طورت 252 مابين نظم وتطبيقات والتي تعددت ما بين " تطوير أنظمة إلكترونية ، تطوير تطبيقات الهواتف الذكية ، نظم التشغيل والشبكات ، إدارة قواعد البيانات ، تطوير الويب سيرفس.

وخلال تقرير صادر عن الإدارة العامة للحاسوب، أوضحت أنه تم تقديم 834 خدمة دعم فني تنوعت ما بين " دعم فني ومتابعة لأنظمة إلكترونية - دعم فني ومتابعة لتطبيقات الهواتف الذكية - دعم فني ومتابعة لنظم التشغيل والشبكات - دعم فني ومتابعة لإدارة قواعد البيانات - دعم فني للويب سيرفس - النسخ الاحتياطي للسيرفرات والبيانات".

وأفاد أن الإدارة برمجت47 نظام الكتروني تنوع بين " مواقع إلكترونية - تطبيقات الهواتف الذكية - الأنظمة الإلكترونية"

وتواصل الإدارة العامة للحاسوب ونظم المعلومات تحقيق التقدم والتطور التكنولوجي في الأنظمة المحوسبة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات البرمجية، وصولاً لخدمات أكثر أمناً واستمرارية، وذلك حسب رؤيتها لعام 2020.

الجدير ذكره أن الإدارة العامة للحاسوب ونظم المعلومات إحدى الإدارات الفاعلة والأساسية في وزارة الداخلية ، وتستخدم أفضل التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الحلول الحاسوبية المتكاملة التي تخدم الإدارات المختلفة مثل الأحوال المدنية والجوازات والجمعيات وغيرها ، وتطوير أنظمة معلوماتية فاعلة وشاملة.