الزراعة تتلف كمية من أسماك “الأرنب” السامة

غزة-الرأي

أتلفت الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة صباح اليوم(12) كيلو من أسماك “الأرنب” السامة، وتم التحفظ عليها حسب القانون،ويأتي ذلك تطبيقاً لمسئولياتها في التفتيش والضبط للمخالفين في مهنة الصيد.

وكانت وزارة الزراعة، حذرت و بشدة كلاً من الصيادين و التجار والمواطنين من أكل أو الصيد و المتاجرة بـ”سمكة الأرنب"

يشار أن صيد وتداول سمكة الأرنب السامة ممنوع وفق القانون وبقرارات وزارية وادارية، ومن يثبت أنه يصطاد او يتداول بهذا النوع من الأسماك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.