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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2523) الاحد 7/6/2020
أخبار فلسطينية
فلسطين تسلّم «الجنائية» ردها على استفسارات إنهاء الاتفاقات
أوتشا": الاحتلال هدم وصادر 59 مبنى فلسطينيًا خلال 3 أسابيع
السلطة الفلسطينية تحذر من مؤتمر أمريكي "للتطبيع" مع إسرائيل مقرر في القدس
الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا المستجد.. وارتفاع نسبة التعافي إلى 86.3%
"حماس" تنعى للأمة جمعاء القائد الوطني "رمضان شلح"
وفاة د. رمضان شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي
الرئيس ينعى الأمين العام السابق للجهاد الاسلامي رمضان عبد الله شلح
منصور: المجموعة العربية تجتمع الاثنين مع رئيس مجلس الامن لمواجهة خطة الضم
صحة غزة: لا إصابات جديدة بعد فحص 23 عينة
القدرة: الخطر يبقى قائمًا مع عودة عالقين جدد لغزة
أخبار إسرائيلية
إغلاق 106 مدارس في إسرائيل بسبب انتشار كورونا فيها مجدداً
صور وفيديو: الآلاف يتظاهرون في تل أبيب رفضاً للضم ودعماً للسلام
4 وفيات و257 إصابة في إسرائيل منذ الخميس
"نتنياهو" يقرر تشكيل المجلس "الثماني" المصغر
اخبار دولية
فيديو| ساندرز مخاطباً المتظاهرين بتل أبيب: يجب وقف خطة "الضم" وانتهاء الاحتلال
بالصور برلين تحيي الذكرى 53 "للنكسة"
مسؤولون دوليون: خطة الضم تتعارض مع الشرعية الدولية وتدمّر آفاق إقامة دولة
بيلوسي: ضم أراض فلسطينية لـ”إسرائيل” يقوض الأمن القومي الأميركيتحرك أميركي لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بالتنسيق مع الرباعية ومجلس الأمن
الصحة العالمية: الكمامات وحدها لن تحميك من كورونا
كورونا في العالم.. تراجع الإصابات اليومية والحصيلة تتجاوز 6.7 مليون
أخبار عربية
ضاحي خلفان يكشف مخطط الخيانة: غزو قطر والتصالح مع إسرائيل يحل كل المشاكل
البرلمان العربي يبحث قرارات متعلقة بأوضاع المنطقة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
“الجهاد الإسلامي” تعلن وفاة أمينها العام السابق رمضان شلح
السلطة الفلسطينية تحذر من مؤتمر أمريكي للتطبيع مع إسرائيل مقرر في القدس
الشرق الأوسط
شرط الاعتراف بدولة فلسطينية يعقّد مشروع الضم
الخليج الإماراتية
اعتقال 4 شبان في القدس وإبعاد سيدتين عن الأقصى
«إسرائيل» تدرس ضم الضفة دون الاعتراف بدولة فلسطين
الأهرام المصرية
السلطة الفلسطينية تحذر من مؤتمر أمريكي "للتطبيع" مع إسرائيل مقرر في القدس
قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين من البلدة القديمة بالقدس
الشروق المصرية
الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا المستجد.. وارتفاع نسبة التعافي إلى 86.3%
الغد الأردنية
بيلوسي: ضم أراض فلسطينية لـ”إسرائيل” يقوض الأمن القومي الأميركي
سكان الأغوار في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية
الشرق القطرية
الاحتلال يصعد سياسة الأبعاد عن المسجد الاقصى
حزمة مشاريع صحية للهلال الأحمر في الضفة الغربية والقدس
ألعاب أطفال في غزّة بسيطة كأحلامهم
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالصور فلسطينيون في برلين يتظاهرون ضد العنصرية
إصدار كتيب تعريفي عن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس
"الشباب والرياضة" تشارك في مبادرة تنظيف مقبرة الشيخ رضوان
الصحفي "حمد" يطالب الشرطة بردٍ مكتوب ينفي تقديمها أية شكوى ضده لدى وكالة "AP"
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
متحدثون يدعون إلى دعم القدس في مواجهة مشاريع التهويد
"أوتشا": الاحتلال هدم وصادر 59 مبنى فلسطينيًا خلال 3 أسابيع
أجهزة السلطة تواصل اعتقال الطالب مجاهد عاشور لليوم السادس
"منتدى الإعلاميين" يدين اعتقال وإبعاد صحفيَّيْن
القدس المحلية
سقوط الحديدية وخرب الأغوار.. الحاج عبد الرحيم بشارات يستعيد ذكريات النكسة
اعتقال 4 متظاهرين وصحفي في تل أبيب
تحديد مخالطي "أبو شحادة" وعزلهم واستئناف جلسات الكنيست
عشراوي: المشروع الاستيطاني الاستعماري بحاجة لردعٍ ومساءلة
حديد يخاطب نظراءه حول العالم محذراً من خطورة قرار الضم
وقفة في بيت لحم تنديداً بمقتل "فلويد" وعنصرية إدارة ترامب
116 وفاة و1842 إصابة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
الحياة الجديدة
وزير التعليم العالي يتابع أزمة الأقساط الدراسية في جامعة الأقصى
اشتية يعود المرضى في مجمع فلسطين الطبي ويطلع على عمل الأقسام
الرئيس ينعى الأمين العام السابق للجهاد الاسلامي رمضان عبد الله شلح
هذه هي آخر الأنباء بشأن موعد فتح الجسر أمام المسافرين
مصرع شاب واصابة ثمانية اخرين بحادث سير في جنين
الأيام
» الاحتلال أجبر 35 مواطناً على هدم منازلهم ذاتياً بالقدس
»أهالي الأغوار يرفضون الرحيل.. ويستمرون في البناء
»إصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم وقلقيلية
»الآلاف يشاركون في تظاهرة حاشدة في تل أبيب رفضاً لمخطط ضم أراضٍ فلسطينية
»"حماس" تواصل تعيين المجالس البلدية في قطاع غزة رغم رفض غالبية الفصائل
»لا إصابات جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات و4 إصابات في صفوف الجاليات
وكالة صفا
وزير التعليم العالي يتابع أزمة الأقساط الدراسية في جامعة الأقصى
مواجهات خلال صد هجوم للمستوطنين جنوب نابلس
وفاة فلسطينيَين بفيروس كورونا في مصر
إحصائية: الاحتلال اعتقل 7 من طلبة "توجيهي" فترة الامتحانات
فروانة: 2782 أسيرًا صدر بحقهم أحكامًا مختلفة
ضبط 5 أطنان بطيخ من إنتاج المستوطنات في نابلس
وكالة الرأي الفلسطينية
سلطة الأراضي تفند شائعات مغلوطة حول إجراءاتها الحالية
الصحة: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" وارتفاع نسبة التعافي إلى 86.3%
مقتل 3 شبان في جريمة إطلاق نار باللد المحتلة
"هيئة تشجيع الاستثمار" تستأنف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة
الاحتلال يواصل منع المحامين من زيارة الأسير المريض كمال أبو وعر
وفاة فلسطيني في أميركا بفيروس "كورونا"
"إدارة الحاسوب" بالداخلية تقدم أكثر من ألف خدمة خلال مايو المُنصرم
فلسطين اليوم
بالفيديو هنية: الدكتور شلح قائداً وطنياً ظل ثابتاً على خط المقاومة والجهاد
أبو مرزوق ينعي د. شلح: كان صادق القلب نقي السريرة واضح الهدف
القيادي الحساينة: الدكتور "شلح" ملأ قلوبنا حباً وإجلالاً وتضحية وانتماءً للاسلام وفلسطين والجهاد
المشهراوي: د. شلح كان قائدًا وطنيًا بامتياز ومصدر فخر واعتزاز لفلسطين
تقرير فصائل المقاومة : فلسطين خسرت قائدًا وطنيًا كبيرًا كانت فلسطين بوصلته الوحيدة
مساجد قطاع غزة تنعي الدكتور رمضان شلح
موعد صلاة الغائب ومكان اقامة بيت عزاء د. رمضان شلح في قطاع غزة
سما نيوز
وفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي د. رمضان شلح..
شاهد.. ساندرز مخاطباً المتظاهرين بتل أبيب: يجب وقف خطة "الضم" وانهاء الاحتلال
بالصور والفيديو.. علم فلسطين يرفرف في تظاهرة حاشدة ضد مخططات الضم وسط تل أبيب
غزة: سلطة الأراضي تصدر بياناً حول معلومات "مغلوطة ومضللة" تنشرها مواقع التواصل
دحلان:د.شلح كان قائدا عظيما و فلسطين كانت بوصلته الوحيدة وعاش ورحل من اجلها
عريقات: الخيار الأمريكي الإسرائيلي هو ضم 100% من الضفة مع غزة
"الاتصالات" تحذر من المؤتمر التطبيعي الالكتروني وتدعو لمحاربته
مصرع شاب واصابة ثمانية اخرين بحادث سير في جنين
بلدية البيرة تُعفي مستأجري عقاراتها من أُجرة شهرين
إطلاق نار على منزل وإصابة شخص في شفاعمرو
نابلس: أهالي عصيرة القبلية يتصدون لهجوم مستوطنين
عرب 48
الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع
غزة: مبادرة شبابية لدعم صمود المزارعين أمام انتهاكات الاحتلال
الصحة الفلسطينيّة: لا إصابات جديدة بكورونا ونسبة الشفاء تتجاوز 86%
وكالة وفا
"اليونسكو" تتبنى مبادرة وزارة "التعليم ا..
اشتية يعود المرضى في مجمع فلسطين الطبي ويطلع على عمل..
اصابة 5 مواطنين بالرصاص المطاطي إثر قمع الاحتلال مسي..
حدث في مثل هذا اليوم
- 7 حزيران (يونيو)
- 1982م مجزرة صيدا راح ضحيتها100 شهيد ومجزرة مستشفى الحكومة راح ضحيتها 75 شهيداً حيث قصفت بالطيران الحربي الإسرائيلي خلال اجتياح لبنان.
- 1982م مجزرة مخيم برج الشمال راح ضحيتها 125 شهيداً نتيجة قصف الطيران الإسرائيلي: غارة ملجأ نادي الحولة راح ضحيتها 94 شهيداً وغارة ملجأ رميض وخنجر راح ضحيتها 21مشهيداً وغارة روضة النجدة الاجتماعية راح ضحيتها 10 شهداء.
- 1981م الطيران الإسرائيلي يقصف المفاعل النووي العراقي قرب بغداد، بعد أن مرّ عبر الأجواء العربية، وقد أدى ذلك إلى تدمير المفاعل بشكل كامل.
- 1967م الجنرال موردخاي غور في سيارة نصف مجنزرة يستولي على الحرم الشريف في اليوم الثالث من بداية حرب عام 1967م.
- 1967م العدو الإسرائيلي يحتل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ودايان يعلن أمام حائط البراق "أعدناك ولن نبارحك أبداً يا قدس".
- 1099م بدء الحصار الصليبي لمدينة القدس بجيش قوامه 40 ألف جندي.