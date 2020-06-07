غزة-الرأي

http://alray.ps/ar/category/18

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2523) الاحد 7/6/2020

أخبار فلسطينية﻿

السلطة الفلسطينية تحذر من مؤتمر أمريكي "للتطبيع" مع إسرائيل مقرر في القدس

الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا المستجد.. وارتفاع نسبة التعافي إلى 86.3%

الرئيس ينعى الأمين العام السابق للجهاد الاسلامي رمضان عبد الله شلح

منصور: المجموعة العربية تجتمع الاثنين مع رئيس مجلس الامن لمواجهة خطة الضم

صحة غزة: لا إصابات جديدة بعد فحص 23 عينة

القدرة: الخطر يبقى قائمًا مع عودة عالقين جدد لغزة

أخبار إسرائيلية

صور وفيديو: الآلاف يتظاهرون في تل أبيب رفضاً للضم ودعماً للسلام

4 وفيات و257 إصابة في إسرائيل منذ الخميس

"نتنياهو" يقرر تشكيل المجلس "الثماني" المصغر

اخبار دولية

فيديو| ساندرز مخاطباً المتظاهرين بتل أبيب: يجب وقف خطة "الضم" وانتهاء الاحتلال

بالصور برلين تحيي الذكرى 53 "للنكسة"

مسؤولون دوليون: خطة الضم تتعارض مع الشرعية الدولية وتدمّر آفاق إقامة دولة

أخبار عربية

﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

السلطة الفلسطينية تحذر من مؤتمر أمريكي للتطبيع مع إسرائيل مقرر في القدس

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

اعتقال 4 شبان في القدس وإبعاد سيدتين عن الأقصى

«إسرائيل» تدرس ضم الضفة دون الاعتراف بدولة فلسطين

الأهرام المصرية

السلطة الفلسطينية تحذر من مؤتمر أمريكي "للتطبيع" مع إسرائيل مقرر في القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين من البلدة القديمة بالقدس

الشروق المصرية

الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا المستجد.. وارتفاع نسبة التعافي إلى 86.3%

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

سقوط الحديدية وخرب الأغوار.. الحاج عبد الرحيم بشارات يستعيد ذكريات النكسة

اعتقال 4 متظاهرين وصحفي في تل أبيب

تحديد مخالطي "أبو شحادة" وعزلهم واستئناف جلسات الكنيست

عشراوي: المشروع الاستيطاني الاستعماري بحاجة لردعٍ ومساءلة

حديد يخاطب نظراءه حول العالم محذراً من خطورة قرار الضم

وقفة في بيت لحم تنديداً بمقتل "فلويد" وعنصرية إدارة ترامب

116 وفاة و1842 إصابة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

الحياة الجديدة

وزير التعليم العالي يتابع أزمة الأقساط الدراسية في جامعة الأقصى

اشتية يعود المرضى في مجمع فلسطين الطبي ويطلع على عمل الأقسام

الرئيس ينعى الأمين العام السابق للجهاد الاسلامي رمضان عبد الله شلح

هذه هي آخر الأنباء بشأن موعد فتح الجسر أمام المسافرين

مصرع شاب واصابة ثمانية اخرين بحادث سير في جنين

​الأيام

» الاحتلال أجبر 35 مواطناً على هدم منازلهم ذاتياً بالقدس

»أهالي الأغوار يرفضون الرحيل.. ويستمرون في البناء

»إصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم وقلقيلية

»الآلاف يشاركون في تظاهرة حاشدة في تل أبيب رفضاً لمخطط ضم أراضٍ فلسطينية

»"حماس" تواصل تعيين المجالس البلدية في قطاع غزة رغم رفض غالبية الفصائل

»لا إصابات جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات و4 إصابات في صفوف الجاليات

وكالة صفا

وزير التعليم العالي يتابع أزمة الأقساط الدراسية في جامعة الأقصى

مواجهات خلال صد هجوم للمستوطنين جنوب نابلس

وفاة فلسطينيَين بفيروس كورونا في مصر

إحصائية: الاحتلال اعتقل 7 من طلبة "توجيهي" فترة الامتحانات

فروانة: 2782 أسيرًا صدر بحقهم أحكامًا مختلفة

ضبط 5 أطنان بطيخ من إنتاج المستوطنات في نابلس

وكالة الرأي الفلسطينية

سلطة الأراضي تفند شائعات مغلوطة حول إجراءاتها الحالية

مقتل 3 شبان في جريمة إطلاق نار باللد المحتلة

"هيئة تشجيع الاستثمار" تستأنف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة

الاحتلال يواصل منع المحامين من زيارة الأسير المريض كمال أبو وعر

وفاة فلسطيني في أميركا بفيروس "كورونا"

"إدارة الحاسوب" بالداخلية تقدم أكثر من ألف خدمة خلال مايو المُنصرم

فلسطين اليوم

بالفيديو هنية: الدكتور شلح قائداً وطنياً ظل ثابتاً على خط المقاومة والجهاد

أبو مرزوق ينعي د. شلح: كان صادق القلب نقي السريرة واضح الهدف

القيادي الحساينة: الدكتور "شلح" ملأ قلوبنا حباً وإجلالاً وتضحية وانتماءً للاسلام وفلسطين والجهاد

المشهراوي: د. شلح كان قائدًا وطنيًا بامتياز ومصدر فخر واعتزاز لفلسطين

تقرير فصائل المقاومة : فلسطين خسرت قائدًا وطنيًا كبيرًا كانت فلسطين بوصلته الوحيدة

مساجد قطاع غزة تنعي الدكتور رمضان شلح

موعد صلاة الغائب ومكان اقامة بيت عزاء د. رمضان شلح في قطاع غزة

سما نيوز

وفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي د. رمضان شلح..

شاهد.. ساندرز مخاطباً المتظاهرين بتل أبيب: يجب وقف خطة "الضم" وانهاء الاحتلال

بالصور والفيديو.. علم فلسطين يرفرف في تظاهرة حاشدة ضد مخططات الضم وسط تل أبيب

غزة: سلطة الأراضي تصدر بياناً حول معلومات "مغلوطة ومضللة" تنشرها مواقع التواصل

دحلان:د.شلح كان قائدا عظيما و فلسطين كانت بوصلته الوحيدة وعاش ورحل من اجلها

عريقات: الخيار الأمريكي الإسرائيلي هو ضم 100% من الضفة مع غزة

"الاتصالات" تحذر من المؤتمر التطبيعي الالكتروني وتدعو لمحاربته

مصرع شاب واصابة ثمانية اخرين بحادث سير في جنين

بلدية البيرة تُعفي مستأجري عقاراتها من أُجرة شهرين

إطلاق نار على منزل وإصابة شخص في شفاعمرو

عرب 48

الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع

غزة: مبادرة شبابية لدعم صمود المزارعين أمام انتهاكات الاحتلال

الصحة الفلسطينيّة: لا إصابات جديدة بكورونا ونسبة الشفاء تتجاوز 86%

وكالة وفا

"اليونسكو" تتبنى مبادرة وزارة "التعليم ا..

اشتية يعود المرضى في مجمع فلسطين الطبي ويطلع على عمل..

اصابة 5 مواطنين بالرصاص المطاطي إثر قمع الاحتلال مسي..

حدث في مثل هذا اليوم