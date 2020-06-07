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تحفيظ العمل النسائي بالأوقاف يعقد لجان اختبارات أجزاء مجتمعة

07 حزيران / يونيو 2020 08:23

تحفيظ العمل النسائي بالأوقاف يعقد لجان اختبارات أجزاء مجتمعة
تحفيظ العمل النسائي بالأوقاف يعقد لجان اختبارات أجزاء مجتمعة

غزة- الرأي

نظمت دائرة التحفيظ بالإدارة العامة للعمل النسائي بالأوقاف لجان اختبارات لأجزاء مجتمعة في القرآن الكريم استهدفت طالبات المراكز اللاتي أتممن حفظهن عبر التعليم الالكتروني عن بُعد على مستوى القطاع, وفقًا للإجراءات التي اتخذتها الأوقاف للوقاية من فايروس كورونا.

بدورها بينت مدير دائرة التحفيظ مها الشوبكي أن برامج التحفيظ تسير وفق الخطة المعدة لها لعام 2020م, مؤكدة على نجاح التحفيظ عن بعد ,وتطبيق أنشطة التعليم المنزلي لطالبات المراكز بنجاح.

وتابعت أن لجان الاختبارات المكونة من المرشدات والمحفظات اختبرن ( 1093) طالبة من مختلف المراحل العمرية بدءاً من جزء إلى ثلاثة أجزاء , ومن 5 أجزاء إلى عشرين جزء, وصولاً للمصحف كاملاً  خلال شهر مايو.

وأشادت الشوبكي بجهود جميع العاملات في دائرة التحفيظ اللواتي عملن بجد واجتهاد على استمرار مسيرة تحفيظ كتاب الله وتدبره , وإبداعهن في تنفيذ برامج قرآنية جديدة.

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