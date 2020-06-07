وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توزع طروداً صحية ومعقمات على دور الحضانات المرخصة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فتييْن جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث تنفيذ أنشطة لطلبة مراكز التدريب المهني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة: ترحيل 200 كوب من النفايات من مقبرة الشيخ رضوان وكالة الرأي الفلسطينية "قوافل الخير" تنفذ مشروع تعبئة أسطوانات غاز الطهـي على اسر متعففه وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق مدرستين بيافا والنقب بعد تسجيل إصابات بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام التحفيظ بالأوقاف يبحث ملف التحفيظ الإلكتروني عن بُعد وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف غزة يناقش الأمور الوقائية الخاصة بالمساجد وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية تحفيظ العمل النسائي بالأوقاف يعقد لجان اختبارات أجزاء مجتمعة
أخبار » الأخبار الحكومية

مدير عام التحفيظ بالأوقاف يبحث ملف التحفيظ الإلكتروني عن بُعد

07 حزيران / يونيو 2020 08:34

مدير عام التحفيظ بالأوقاف يبحث ملف التحفيظ الإلكتروني عن بُعد
مدير عام التحفيظ بالأوقاف يبحث ملف التحفيظ الإلكتروني عن بُعد

غزة- الرأي

عقد مدير عام الإدارة العامة للتحفيظ، اجتماعا برؤساء شُعب أقسام التحفيظ على مستوى محافظات قطاع غزة، بحضور ومشاركة مدير التحفيظ أ. حمد النجار، لمناقشة أوضاع حلقات التحفيظ والاختبارات التجميعية ومناقشة ما تم إنجازه من الخطة التشغيلية لعام 2020م.

وأثنى  مازن النجار على جهود المحفظين ومتابعة رؤساء الشعب والأقسام لهم،   مبينًا أهمية جهود رؤساء الشعب في الارتقاء بمراكز التحفيظ متمنيا لهم التوفيق والسداد لدائرة التحفيظ بأقسامها على مستوى المحافظات.

من جهته، أكد مدير التحفيظ أ. حمد النجار على ضرورة العمل على متابعة المحفظين في عملية التحفيظ الالكتروني عن بعد وتحديث البيانات الخاصة بالأقسام على البرنامج المحوسب أولاً بأول متمنيا لهم التوفيق والسداد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" تنفذ مشروع تعبئة أسطوانات غاز الطهـي على اسر متعففه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟