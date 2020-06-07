مدير عام التحفيظ بالأوقاف يبحث ملف التحفيظ الإلكتروني عن بُعد

غزة- الرأي

عقد مدير عام الإدارة العامة للتحفيظ، اجتماعا برؤساء شُعب أقسام التحفيظ على مستوى محافظات قطاع غزة، بحضور ومشاركة مدير التحفيظ أ. حمد النجار، لمناقشة أوضاع حلقات التحفيظ والاختبارات التجميعية ومناقشة ما تم إنجازه من الخطة التشغيلية لعام 2020م.

وأثنى مازن النجار على جهود المحفظين ومتابعة رؤساء الشعب والأقسام لهم، مبينًا أهمية جهود رؤساء الشعب في الارتقاء بمراكز التحفيظ متمنيا لهم التوفيق والسداد لدائرة التحفيظ بأقسامها على مستوى المحافظات.

من جهته، أكد مدير التحفيظ أ. حمد النجار على ضرورة العمل على متابعة المحفظين في عملية التحفيظ الالكتروني عن بعد وتحديث البيانات الخاصة بالأقسام على البرنامج المحوسب أولاً بأول متمنيا لهم التوفيق والسداد.