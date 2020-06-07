"قوافل الخير" تنفذ مشروع تعبئة أسطوانات غاز الطهـي على اسر متعففه

غزة-الرأي

نفذت جمعية قوافل الخير، مشروع تعبئة أسطوانات غاز الطهي لعائلات مستورة وسط قطاع غزة.

وقال مدير الجمعية علي المغربي:" لقد تم تعبئة 20 أسطوانة غاز طهي لعائلات مستورة ومحتاجة في المحافظة الوسطى، بتبرع من أهل الخير والعطاء.

واكد أن هذا المشروع يهدف لتخفيف معاناة تلك العائلات، والتي بعضها لم تستطيع تعبئة غاز الطهي لفترة طويلة، لعدم توفر المال الكافي لذلك، واستكملت حياتها على الأخشاب.

وشكر المغربي أهل الخير والصدقات على تبرعاتهم للفقراء والمحتاجين في قطاع غزة، ودعمهم لمشاريع جمعية قوافل الخير المتنوعة التي تنفذها في القطاع.