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مع مركز شؤون المرأة

التنمية الاجتماعية تبحث تنفيذ أنشطة لطلبة مراكز التدريب المهني

07 حزيران / يونيو 2020 08:52

التنمية الاجتماعية تبحث تنفيذ أنشطة لطلبة مراكز التدريب المهني
التنمية الاجتماعية تبحث تنفيذ أنشطة لطلبة مراكز التدريب المهني

غزة- الرأي

بحث د. محمد العرعير مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية،  مع أ. هنادي الزنط منسقة الابحاث والمعلومات في مركز شؤون المرأة تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية والتأهيلية لطلبة مراكز التأهيل الاجتماعي للتدريب المهني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية،
و تم مناقشة العديد من الأنشطة المقترح تنفيذها منها تقديم حقائب مهنية للطلبة وعقد عدد من فعاليات الارشاد والدعم النفسي والاجتماعي له، كذلك عقد دورات تدريبية للمدربين والعاملين في مراكز الرعاية في إطار تعزيز قدراتهم في التعامل مع الفئات الهشة والضعيفة وذلك خلال الاجازة الصيفية. 
وقد شارك في اللقاء أ. يحيي صيام مدير دائرة بطاقة المعاق وأ. جواد المجبر مدير دائرة المراكز. 
يذكر أن مركز شؤون المرأة يقوم بتنفيذ العديد من النشاطات والفعاليات مع طلبة مراكز التأهيل من خلال التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

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