التنمية الاجتماعية تبحث مع قطاع الإعاقة تفعيل بطاقة المعاق

غزة- الرأي

اجتمع د. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية مع وفد ممثل لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، لبحث العديد من القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وضم الوفد كلاً من أ. أمجد الشوا منسق شبكة المنظمات الأهلية، وأ. جمال الرزه ممثل قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية، وأ. ظريف الغرة رئيس شبكة الأجسام الممثلة للإعاقة، وأ. محمد العربي مدير نادي السلام للأشخاص ذوي الإعاقة، وأ. مطصفى عابد مدير برنامج التأهيل في الإغاثة الطبية، وأ. عبد الرحمن المزعنن مدير جمعية بيتنا وأ. لطيفة الجعبري ناشطة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما حضر الاجتماع د. حسام الدجني مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة التنمية الاجتماعية.

وناقش حمد مع الوفد الزائر العديد من القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم الاتفاق على تفعيل تطبيق بطاقة المعاق، وتشكيل لجنة ممثلة لقطاع الإعاقة لدراسة ومناقشة خطة طوارئ موحدة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لقطاع الإعاقة لبحث ودراسة كافة المستجدات في إطار توفير افضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.