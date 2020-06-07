الرعاية الأولية في الصحة تستقبل (571 ألف) مراجع حتى نهاية مايو2020م

غزة- الرأي

أكد د.مدحت عباس مدير عام الرعاية الصحية، أن خدمات الرعاية الأولية التي تقدمها المراكز الصحية تعد الركيزة الأساسية لصحة الفرد والأسرة و جزءاً لا يتجزأ من النظام الصحي الشامل الذي يهدف إلى المساعدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للفرد والمجتمع.

وأوضح عباس أن اجمالي الزيارات على مراكز الرعاية الأولية حتى نهاية مايو 2020م نحو (571 ألف) زيارة بينما بلغ عدد مراجعي عيادات الطب العام في مراكز الرعاية الصحية الأولية( 397ألف )مراجعافي مراكز الرعاية الأولية .

وقال إن مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة في مختلف محافظات قطاع غزة تقدم العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، مضيف بأن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية بظهور وباء فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، كان أهمل عمل الطواقم الطبية في المنافذ الحدودية وتقديم الرعاية الصحية للعائدين في مراكز الحجر الصحي ومتابعةجميع الفئات ممن هم بحاجة الى حجر منزلي ومتابعتهم هاتفياً للتقصي عن حالتهم الصحية أو طلب حضورهم اذا تتطلب الأمر كما واصلت فرق الطب الوقائي علمها بالفحص طبى للعائدين المستضافين في مراكز الحجر الصحي .

وأوضح د. عباس أنه تم تحديد الخدمات الصحية المقدمة في جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية للمساعدة في الوقاية من الفيروس لتشمل الحالات الطارئة وتقديم خدمات التطعيم لجميع فئات الأطفال وتقليص زيارات الحوامل، ،ووقف مسح سرطان الثدي لتقتصر على الخدمات التشخيصية، وتوقف خدمات الفم والاسنان حفاظا على المرضى والكوادر الطبية أما بالنسبة لمرضى الأمراض المزمنة تم صرف العلاج لهم لمدة شهر وفق المتاح في المراكز الصحية .

وحول أهمية التباعد المجتمعي للوقاية من فيروس كورونا اكد أن تكون مسافة التباعد أكثر من متر ودعا جميع المواطنين الى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية و مكافحةالعدوى وتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة للمراجعين والموظفين على حد سواء

ودعا جميع المواطنين ممن أتموا فترة الحجر الصحي الى ضرورة الالتزام التام بجملة التدابير الوقائية واجراءات السلامة الصادرة عن وزارة الصحة من خلال الالتزام في منازلهم وعدم مخالطة الاخرين ، مشددا على ضرورة الاتصال على الرقم 103 او التوجه الى اقرب مركز صحي في حال ظهورأي أعراض مرضية من حمى شديدة ، سعال جاف، ضيق في التنفس.