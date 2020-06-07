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الصحة تقدم تطعيماتها لنحو 17 ألف طفل منذ بداية العام الحالي 2020

07 حزيران / يونيو 2020 12:28

الصحة تقدم تطعيماتها لنحو 17 ألف طفل منذ بداية العام الحالي 2020
الصحة تقدم تطعيماتها لنحو 17 ألف طفل منذ بداية العام الحالي 2020

غزة- الرأي

أكد نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية ومدير دائرة الطب الوقائي د. مجدي ضهير ان (17ألف) طفلا تلقوا التطعيمات منذ بداية العام الحالي 2020.

ولفت د.ضهير أن وزارة الصحة حافظت على توفير خدمة العمل في مراكز الرعاية والوصول الى المتأخرين منهم، وذلك من خلال عمل الطواقم الطبية في المراكز الصحية المختلفة الموزعة على محافظات قطاع غزة، ومن خلال الزيارات الميدانية لكافة الأطفال المتأخرين، لافتا ان نسبة التغطية بلغت 93% لكافة أطفال فلسطين.
يذكر أن التطعيمات تشمل 12 نوع وهي شلل الأطفال، الدفتيريا، والتيتانوس، والسعال الديكي، والسل الرئوي، والتهاب الكبد البائي، مستدمية نزلية نوع “ب”، و”روتا “، والحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف، والمكورات الرئوية.

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