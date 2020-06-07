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الدفاع المدني في شمال غزة يُنفذ 247 مهمة خلال مايو

07 حزيران / يونيو 2020 12:34

الدفاع المدني في شمال غزة يُنفذ 247 مهمة خلال مايو
الدفاع المدني في شمال غزة يُنفذ 247 مهمة خلال مايو

غزة- الرأي

نفذَّت طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة 247 مهمة خلال شهر مايو الماضي من العام 2020م، تنوعت بين مهام إطفاء وإنقاد وإسعاف ودورات تدريبية ومتابعة للمصانع والمنشآت.

وأوضح تقرير إحصائي وصل موقع "الداخلية" نسخة عنه أن مهام الاطفاء بلغت 48 مهمة، بينما نفذت طواقم الانقاذ 36 مهمات انقاد وشملت سحب سيارة واسناد حريق وفتح شقق مغلقة على أطفال.

وأظهر التقرير أن فِرق الاسعاف والطوارئ نفذت 49 مهمة لإنقاذ المواطنين نتيجة الحرائق وحوادث الطرق وحالات مرضية وغيرها، فيما نفذ قسم التدريب مهمة تدريبية واحدة استهدفت المؤسسات المجتمعية والحكومية.

وأشار إلى أن قسم المتابعة والتفتيش نفذ العديد من 113 جولات تفتيش وجولات أمن وسلامة على المصانع والمنشآت والحرف بمحافظة الشمال.

الجدير ذكره، أن طواقم الدفاع المدني على مدار الساعة على أهبة الاستعداد لتلبية استغاثت ونداءات المواطنين على الرقم المجاني 102.

 

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