وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تقدم تطعيماتها لنحو 17 ألف طفل منذ بداية العام الحالي 2020 وكالة الرأي الفلسطينية "اللوزيات بغزة" جودة المنتج وثبات في وجه الاحتلال الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية الرعاية الأولية في الصحة تستقبل (571 ألف) مراجع حتى نهاية مايو2020م وكالة الرأي الفلسطينية يديعوت: أمن السلطة أحبط عملية تفجيرية ضد الاحتلال في جنين وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المساس بالأقصى وتنفيذ "الضم" سيفجّر انتفاضة عارمة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُبعد المقدسية "الحلواني" عن الأقصى 6 أشهر وكالة الرأي الفلسطينية أبو حلبية يحذر من خطورة جريمة الضم على القدس وكالة الرأي الفلسطينية تدريبات عسكرية لجيش الاحتلال بالجليل وكالة الرأي الفلسطينية مصرع شاب وإصابة 8 آخرين بحادث سير في جنين وكالة الرأي الفلسطينية " القرعاوي" يحذر من استمرار استغلال الاحتلال لـ"كورونا" لفرض سياسة الأمر الواقع
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الصحة: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" وتعافي 3 حالات بالخليل

07 حزيران / يونيو 2020 12:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أكدت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأحد، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظات الوطن، فيما سُجلت 3 حالات تعافٍ في بيت أولا بمحافظة الخليل.

وأضافت في بيان صحفي، أن حصيلة الإصابات استقرت عند 643 إصابة، بينها 319 إصابة في محافظة القدس، و254 في باقي المحافظات الشمالية، و70 حالة في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن حصيلة حالات الشفاء ارتفعت إلى 558 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و224 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية.

وبتسجيل حالات الشفاء الجديدة ينخفض عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، إلى 80 حالة، بينها 23 في محافظة القدس و29 في باقي المحافظات الشمالية، و28 في المحافظات الجنوبية، فيما بلغت نسبة التشافي 86.8% من مجمل الإصابات.

وتم إدخال 97 حالة جديدة إلى الحجر الصحي المنزلي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما بلغ عدد الموجودين في الحجر المنزلي حاليا 2538 مواطنا ومواطنة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" تنفذ مشروع تعبئة أسطوانات غاز الطهـي على اسر متعففه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟