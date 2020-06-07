التدخل وحفظ النظام شمال غزة تُنفذ 692 مهمة في مايو

غزة- الرأي

نفذَّت شرطة التدخل وحفظ النظام بمحافظة شمال غزة 692 مهمة متنوعة خلال شهر مايو الماضي لعام 2020م.

وأوضح تقرير إحصائي أن قوات التدخل بمحافظة الشمال نفذت 90 دورية بسط سيطرة بواقع دوريتين يومياً ضمن خطة تأمين خط الساحل بشكل يومي على مدار 24 ساعة والانتشار داخل المحافظة ضمن خطة شهر رمضان المبارك بواقع 60 مهمة، إلى جانب تنفيذ مهمة واحدة في تأمين الأموال والبنوك.

وأشار إلى مشاركة قوات التدخل في المحافظة بواقع 460 مهمة ضمن تأمين مراكز ومدارس الحجر الصحي بالمحافظة، بالإضافة في مشاركتها في 27 مهمة تأمين جرائم القتل، إلى جانب قيامها بالمشاركة في دوريات السلامة والطمأنينة داخل المحافظة بواقع 30 مهمة.

وأوضح التقرير مشاركة قوة تدخل الشمال في 13 مهمات إسناد لقوة مراكز شرطة الشمال للسيطرة على المشاكل العائلية، إلى جانب مشاركة وإسناد الإدارات المتخصصة بين التقرير مشاركة قوة التدخل في 11 مهمة مع الإدارات المتخصصة من شرطة البلديات، وإدارات أخرى.