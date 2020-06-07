الشرطة البحرية بخان يونس تنجز"485" مهمة خلال مايو

خان يونس - الرأي

نفَّذت دائرة الشرطة البحرية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة "485" مهمة ونشاط خلال شهر مايو من العام 2020م الجاري، تنوعت ما بين شكاوى قضايا مالية خاصة بالصيادين، وتقديم المساعدة وإنقاذ الحسك والصيادين، ودوريات راجلة ومحمولة وعائمة.

وأوضح المقدم محمد أبو ظاهر مدير الشرطة البحرية في محافظة خانيونس أنه تم إنهاء "13" شكوى وخلاف بين الصيادين، و"14" قضية مختلفة تم إنجازها، و "4" مهام تسهيل مهام للصيادين، وكتابة "27" تعهد على الصيادين لتجاوزات قاموا بها.

وبين أن الشرطة البحرية بخان يونس حولت "4" قضايا لجهات الاختصاص الأمنية، وساعدت مواطنين وصيادين في "18" مهمة إنقاذ، وعملت على إنجاز "12" طلبات للصيادين، فيما قام قسم العلاقات العامة بـ "22" مهمة مختلفة.

وأشار أبو ظاهر إلى أن الشرطة البحرية قامت بـ "222" دورات اعتيادية و "28" دورية أمنية، و "22" دورية داخل البحر، وأمنت حسبة السمك في "28" مهمة مختلفة، كما وتم تفعيل الحواجز الليلية الاعتيادية والطارئة في "30" مهمة أخرى.

وذكر أنه تم تنفيذ "7" مهمات حجز مراكب، و "15" مهمات منع صيادين مخالفين وغير ملتزمين بالتعليمات، و"16" أخرى لفك المنع عن الصيادين، و"3" مهمات أخرى متنوعة.