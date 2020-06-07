شرطة رفح تُنفذ 1507 مهمة خلال مايو

رفح - الرأي

نفذ مركز شرطة المدينة بمحافظة رفح " عبر أقسامه ودوائره المختلفة 1507" مهمة خلال شهر مايو الماضي.

وفي هذا الصدد، قال مدير مركز شرطة رفح مقدم حقوقي ابراهيم ضهير إننا نعمل وبجهود أبناء الشرطة الفلسطينية على ضبط الحالة الأمنية والمحافظة على حالة الأمن والأمان.

وأشار إلى أن مركز شرطة رفح يواصل تأدية واجباته في بسط الأمن والمحافظة على ممتلكات المواطنين وملاحقة العابثين بأمنهم عبر أقسامه المختلفة.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن مركز المدينة تنفيذ "898" مهمة خلال مايو الماضي تنوعت بين فض شغب ومشاجرات وعمل حواجز والمشاركة في مهمات مع الادارات الشرطية الأخرى.

وأشارت الإحصائية إلى انجاز مكتب التنفيذ "330"شكوى، بالإضافة إلى التحقيق في "263" شكوى خلال تلك الفترة.

وبينت أن مكتب الشكاوى المالية أنهى " 16" شكوى مالية واسترد مبالغ مالية تقدر"5675"شيكل بالإضافة" "2650"دولار.

بدورها، نفذت العلاقات العامة في شرطة محافظة رفح " 66" مهمة ونشاطًا خلال شهر مايو الماضي تنوعت بين شكاوى مالية وعائلية واعتداءات وقضايا محولة من النيابة، بالإضافة إلى أنشطة وفعليات أخرى.

وبين المقدم حجاج الجبالي مدير العلاقات العامة في شرطة محافظة رفح أن المهمات التي تم إنجازها شملت "12" شكوى مالية،"14" قضية محولة من النيابة،" 22 "شكوى عائلية واعتداءات، "20" شكوى أخرى متنوعة، والمشاركة في" 8" انشطة للأسرة والطفولة.