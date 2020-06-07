هندسة المتفجرات برفح تتعامل مع عدة أجسام مشبوهة

رفح - الرأي

تعاملت الطواقم الفنية في دائرة هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة مع عدد من الأجسام المشبوهة في مناطق مختلفة بالمحافظة.

وقال الرائد سليم ماضي مدير هندسة المتفجرات بمحافظة رفح: "أنه وبعد تلقي العمليات اتصال هاتفي من قبل أحد المواطنين يُفيد بوجود جسم مشبوه مع أحد أبنائه تحركت على الفور دورية من الطواقم الفنية لهندسة المتفجرات وتعاملت مع الجسم المشبوه والذي تبين أنه قنبلة يدوية عُثر عليها في أرض خالية وتم التحفظ عليها".

وأشار الرائد ماضي إلى تعامل طواقم هندسة المتفجرات برفح في مهام أخرى مع قنبلة يدوية محلية الصنع في منطقة خربة العدس بالإضافة إلى التعامل مع قذيفة هاون عيار "80" ملم، وقذيفة مدفعية عيار "155" ملم من مخلفات الاحتلال، ورأس قذيفة من عيار "107" محلي الصنع.

ودعا الرائد ماضي المواطنين إلى ضرورة الإسراع في التبليغ عن أي أجسام مشبوهة يتم العثور عليها من أجل إزالتها حفاظاً على سلامتهم.