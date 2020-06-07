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الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة وخياما شرق نابلس

07 حزيران / يونيو 2020 04:18

الضفة المحتلة-الرأي:

نصبت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، بيوتا متنقلة وخياما قرب قرية بيت فوريك شرق نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، "إن جنود الاحتلال نصبوا بيتوتا متنقلة وخياما فوق قمة جبل المطلة شرقي بيت فوريك، دون معرفة الدواعي".

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