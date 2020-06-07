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موارة جثمان الفقيد "شلح" بمقبرة الشهداء في دمشق

07 حزيران / يونيو 2020 06:54

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غزة- الرأي:

أعلن القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش، أنه تمت موارة جثمان الأمين العام السابق لحركته رمضان عبد الله شلح بمقبرة الشهداء بمخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق.

وأشار البطش في تصريح مقتضب أن الفقيد "ِشلح" دفن إلى جانب رفيق دربه الدكتور المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي فتحي الشقاقي.

وقال: "نتوجه بالشكر الجزيل لمصر الشقيقة التي وافقت على نقل الجثمان الطاهر الى قطاع غزة، كما نشكر الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على جهودهما في هذا الإطار وتضامنهما".

وأضاف "الشكر موصول لكل أبناء شعبنا في الداخل والشتات ولجماهير أمتنا وقواها كافة التي وقفت مساندة معنا في هذا المصاب الجلل".

وتابع "نعلن لأبناء شعبنا عن فتح العزاء لمدة ثلاثة أيام من بعد صلاة العصر في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة".

وتوفي القيادي "شلح" أمس داخل أحد مشافي العاصمة السورية دمشق بعد صراع طويل مع المرض.

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