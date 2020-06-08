سمكة قرش ضخمة تهاجم المصيفين في أستراليا وتقتل أحدهم

بينما كان المصيفون يستمتعون على احد شواطئ استراليا ..هاجمت سمكة قرش ضخمة طولها 3 أمتار أحد المصيفين أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج.

وحسب صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سمكة قرش عملاقة هاجمت المصيفين في البحر بمدينة نيو ساوث ويلز الاسترالية وأصابت مواطنا يبلغ من العمر 60 عاما أثناء سباحته.



وعلى الفور هرع االمصيفون خارج الشاطئ بسرعة بعد أن شاهدوا المواطن يصارع السمكة في لحظات مرعبة، وحاول بعض المحترفين إنقاذ ذلك المواطن الستيني للهروب بسرعة من فك السمكة العملاقة.

وتم نقل المصاب إلى أقرب وحدة اسعاف من الشاطئ ، لكن حالته كانت سيئة جدا واصابته بليغة حيث توفي جراء تلك الاصابات التي نتج عنها بتر في قدمه

وكانت سمكة قرش رجلا في أوائل يناير الماضي أيضا، أثناء ممارسته الغوص بالقرب من إسبرانس قبالة ساحل ولاية أستراليا الغربية.

وقد قع الهجوم عندما كان الرجل يغوص قرب قاربه عند كول إيلاند قبالة إسبرانس، ولم يعثر على جثته.