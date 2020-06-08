وكالة الرأي الفلسطينية 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في حلحول وكالة الرأي الفلسطينية انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم وغدًا وكالة الرأي الفلسطينية تركت رضيعها مع كلب لوحدهما بالمنزل وخرجت للتسوق... لن تصدق ماذا حدث وكالة الرأي الفلسطينية سمكة قرش ضخمة تهاجم المصيفين في أستراليا وتقتل أحدهم وكالة الرأي الفلسطينية وصايا سحرية للنساء الحوامل في زمن الكورونا وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تفتتح دورة خاصة بالخراطة والأنظمة المحوسبة وكالة الرأي الفلسطينية مواراة جثمان الفقيد "شلح" بمقبرة الشهداء في دمشق وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم مسكن وبركس شرق يطا وكالة الرأي الفلسطينية أسرى سجني "عوفر" و"مجدو" يعانون نقصاً شديداً بالملابس وكالة الرأي الفلسطينية هنية يتلقى موافقة مصرية لنقل جثمان القائد شلح لغزة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم وغدًا

08 حزيران / يونيو 2020 08:19

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراَ نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهاراً وباردا نسبيا ليلاً فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأربعاء المقبل صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق وباردا نسبيا ليلاً فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

أما الخميس، فيكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق وباردا نسبيا ليلاً فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" تنفذ مشروع تعبئة أسطوانات غاز الطهـي على اسر متعففه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟