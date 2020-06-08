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أخبار » الأسرة و المجتمع

أعراض الاصابة بهشاشة العظام وأسباب الاصابة به

08 حزيران / يونيو 2020 08:28

أعراض الاصابة بهشاشة العظام وأسباب الاصابة به
أعراض الاصابة بهشاشة العظام وأسباب الاصابة به

هشاشة العظام واحدة من المشاكل التى يتعرض لها الكثيرون وخصوصا كبار السن حيث أنها تسبب ألم شديد فى المفاصل والعضلات وقد تزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام، وحسب ما ذكره موقع  verywellhealth فأن هناك أعراض تدل على الاصابة بهشاشة العظام وهى:

أعراض هشاشة العظام

1:ألم شديد فى العظام والمفاصل لا يمكن تحمله.

2:زيادة خطر الإصابة بالكسور .

3:ألم شديد فى الظهر.

4:مشاكل فى اللثة وفقدان الاسنان.

5:تكسير فى الأظافر.

6:قد يعانى بعض مرضى هشاشة العظام من فقدان الوزن.

 

هناك أسباب مختلفة تزيد من خطر الاصابة بهشاشة العظام وهى

أسباب هشاشة العظام

1: قد يكون سبب هشاشة العظام هو نقص شديد فى نسبة الكالسيوم فى الجسم.

2: العوامل الوراثية لها دور فى الإصابة بهشاشة العظام.

3: نقص الفسفور أو فيتامين د يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

4:التقدم فى العمر من أبرز الأسباب التي تؤدي لهشاشة العظام.

5: انقطاع الطمث عند السيدات يعرضهن للإصابة بهشاشة العظام.

6: قد يكون للتدخين دورًا كبيرًا فى الإصابة بهشاشة العظام.

7:سوء التغذية يزيد من خطر الاصابة بهشاشة العظام.

8:اضطرابات الغدة الدرقية تعرضك لهشاشة العظام.

نصائح لمرضى هشاشة العظام

وينصح مرضى هشاشة العظام دائما باتباع بعض الطرق لتعزيز صحتهم وهى:

1:المشاركة في التمارين الرياضية بانتظام، ويفضل أن يكون ذلك نشاطًا يتحمل الوزن حيث تكون على قدميك.

2:الاقلاع عن التدخين.

3:الاكثار من تناول الخضروات والفواكه.

4:التأكد من حصولك على كمية كافية من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين د.

5:الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية التي تحتوى على فيتامينات لتعزيز صحة العضلات والمفاصل.

 

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