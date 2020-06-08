الاحتلال يعتقل 27 مواطنًا غالبيتهم من القدس

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 26 مواطنًا غالبيتهم من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 21 مواطنًا من أنحاء متفرقة من القدس، وهم: رئيس لجنة أهالي الاسرى في القدس أمجد أبو عصب، ومحمد الشبل، واحمد خوي، وطلال الصياد، وناجي ابو جمعة، واياد الهدرة، وخالد ابو غنام، و معاذ الاشهب، وأمجد أبو عصب، وجهاد عويضة، وايهاب ابو سبتان، واحمد عرفا، ونضال عفانة، وفريد الباسطي، وسامر شنك، وحازم غرابلة، ومازن بدر، ووسيم الرشق، من بلدة الطور (جبل الزيتون)، ووادي الجوز، والصوانة، وسلوان، والعيسوية، والبلدة القديمة من القدس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال سلمت 4 شبان بلاغات لمراجعة مخابراتها، وهم: زياد طه، واشرف عبيد، وزهير عبيد، ومحمد الصياد، كما استولت على مركبة تعود للشاب معاذ الأشهب.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فتية من بيت لحم وهم: الأسير المحرر نصر الله إبراهيم صبيح (16 عاما)، ومحمود أحمد صلاح (16 عاما)، وهما من بلدة الخضر، ومحمد حسين ديرية (15 عاما)، من بلدة بيت فجار، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمود ياسر خزامية، ومهدي زكارنة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما في بلدة قباطية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاههم، دون وقوع إصابات.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وسام زكريا عبد الحفيظ عويضات (22 عاما) من بلدة الشيوخ شمال الخليل، على أحد الحواجز العسكرية في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة.